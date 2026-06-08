La Rega a retrouvé une femme portée disparue, la nuit de dimanche à lundi, à Macollin (NE). Blessée et en hypothermie, elle a été transportée à l'hôpital.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une femme portée disparue a été retrouvée dans la nuit de dimanche à lundi, dans la région de Neuchâtel, annonce la Rega dans un communiqué publié ce lundi 8 juin. Elle avait quitté son domicile de Montmollin (NE) dimanche soir, après 22h, pour une courte promenade avec son chien. Voyant l’animal rentrer seul, ses proches, inquiets, ont donné l’alerte.

Des recherches d’envergure ont alors été lancées par la Police cantonale neuchâteloise. Celle-ci a mobilisé plusieurs patrouilles, une brigade canine et un drone. Sans résultat, elle a sollicité l’appui de la Rega sur les coups de minuit. Un hélicoptère de recherche a décollé peu après, tandis que des sauveteurs du Secours Alpin Suisse ont été appelés pour aider les équipes de recherche au sol.

L’appareil dépêché par la Rega était équipé d’un système de recherche comprenant notamment «une caméra thermique hypersensible, des capteurs optiques, un dispositif de localisation de téléphones portables, une console informatique installée dans la cabine ainsi qu’un projecteur de recherche couplé au système», indique le communiqué.

Blessée et en hypothermie

Le travail préparatoire de la police a permis de diviser la zone en plusieurs secteurs. Ceux-ci ont ensuite été survolés attentivement par l’équipage. Après environ trois quarts d’heure de recherches, l’hélicoptère a détecté un faible signal thermique dans un champ à la végétation haute et dense, situé non loin du domicile de la disparue.

La zone a alors été éclairée par le projecteur de l’hélicoptère, ce qui a permis de repérer la femme. Cette dernière était au sol, blessée au genou, et faisait des signes de la main. Aux alentours de 3h15, les équipes au sol ont enfin pu la rejoindre et lui porter secours. En hypothermie et pratiquement incapable de se déplacer, elle a reçu les premiers soins avant d’être transportée en ambulance vers l’hôpital le plus proche.