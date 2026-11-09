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Une semaine mitigée avant un week-end radieux… en montagne

Grisaille et pluie domineront jusqu'à vendredi, avant une nette baisse du mercure et une chute de la neige. Le week-end s'annonce radieux en montagne et au sud grâce au retour d'un anticyclone protecteur.
Publié: il y a 27 minutes
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Plusieurs perturbations vont traverser la Suisse cette semaine.
Photo: MARTIAL TREZZINI
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Marc StrübyResponsable du Web Desk

La Suisse entame la semaine sous l'emprise d'un temps maussade, piloté par la vaste dépression Bruna centrée sur le proche Atlantique. Ce système draine des masses d'air douces mais humides venues du sud-ouest, selon Meteo News.

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Jusqu'à jeudi, la grisaille dominera largement et le soleil restera discret. Des passages pluvieux intermittents arroseront le pays, surtout en direction de la Suisse alémanique. Malgré ces averses, les températures resteront relativement douces, oscillant entre 11 et 14 degrés. La limite des chutes de neige demeurera très haute, entre 2400 et 2600 mètres.

Un tournant interviendra vendredi avec le pivotement des vents au nord-ouest, qui entraineront une masse d'air nettement plus fraîche sur la région alpine. Le thermomètre subira alors une nette baisse pour plafonner entre 7 et 8 degrés. En parallèle, les précipitations s'accompagneront d'une dégringolade de la limite de la neige. Des flocons pourraient s'inviter temporairement sous les 1500 mètres avant que le temps ne s'assèche avec le retour de la bise, prévoit l'agence.

Soleil en montagne, grisaille en plaine pour le week-end

Sur l'ensemble de la semaine, les cumuls de précipitations s'annoncent contrastés selon les régions: le Haut-Valais ne recevra qu'environ 15 mm, contre plus de 60 mm sur la chaîne du Jura et le long de la frontière nord.

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Pour le week-end, un puissant anticyclone devrait garantir des conditions idéales en altitude et au sud, avec un ensoleillement généreux. En plaine, il faudra compter samedi avec du stratus et dimanche avec des bancs de brouillard. De timides éclaircies pourraient néanmoins percer la couche de nuages.

L'ambiance restera fraîche avec une bise modérée samedi et de légères gelées matinales, tandis que la douceur fera son retour en montagne avec un isotherme du zéro degré qui devrait remonter vers 2500 mètres.

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