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Après Zermatt et Saas-Fee
Une station vaudoise ouvre ses pistes ce week-end

La saison de ski débute ce samedi à Glacier 3000, dans les Alpes vaudoises. Après des travaux de révision, plusieurs pistes et activités, dont le snowpark, seront accessibles à près de 3000 mètres d'altitude.
Publié: il y a 6 minutes
Plusieurs pistes sont accessibles sur le glacier de Tsanfleuron.
Photo: zVg / Schweizerischer Arbeitgeberverband
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ATS Agence télégraphique suisse

Après Zermatt et Saas-Fee, Glacier 3000 lance à son tour sa saison de ski samedi. Le domaine des Alpes vaudoises rouvre après trois semaines de révision, avec plusieurs pistes accessibles sur le glacier de Tsanfleuron, à près de 3000 mètres d'altitude.

Le domaine skiable de Glacier 3000, au-dessus des Diablerets (VD), rouvre samedi ses installations après une interruption de près de trois semaines pour les travaux annuels de maintenance. La saison hivernale doit se poursuivre quotidiennement jusqu'au 30 avril 2027, indique l'exploitant sur son site internet.

Les pistes du Scex Rouge, du Dôme et de Tsanfleuron sont annoncées pour ce premier week-end, ainsi qu'un stade d'entraînement. Le snowpark et les pistes de ski de fond, en style classique et skating, doivent également être accessibles.

Première montée en téléphérique

La première montée en téléphérique est prévue à 08h30 samedi et dimanche, précise Glacier 3000. Les visiteurs pourront aussi profiter du pont suspendu, du Snow Park et du parcours pédestre Glacier Walk, sous réserve des conditions météorologiques.

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Glacier 3000 rejoint ainsi Zermatt et Saas-Fee, où la saison de ski a déjà débuté. Selon le site spécialisé Stations-de-ski.ch, les premières pistes ont rouvert le 14 octobre sur le glacier du Théodule, à Zermatt, tandis que le début officiel de la saison hivernale a été fixé au 1er novembre, selon Suisse Tourisme.

A Saas-Fee, la saison d'hiver a officiellement commencé le 31 octobre, indique le site de l'office du tourisme de la station valaisanne. Les pistes du glacier y sont ouvertes quotidiennement, avec une mise en service progressive des autres installations en fonction de l'enneigement et de la météo.

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