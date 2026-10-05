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Impossible de savoir à l’avance quand tomberont les premiers flocons de la saison en Suisse. Mais ceux qui envisagent de passer Noël ou Nouvel An à la montagne et de profiter des pistes ont tout intérêt à s’y prendre dès maintenant. Car de nombreux Suisses commencent à réserver dès l'automne leurs séjours pour les fêtes. Pour ne pas casser la tirelire, mieux vaut comparer les tarifs des hébergements, mais aussi ceux des remontées mécaniques.

Blick a passé au crible 27 stations de ski afin de dénicher les offres les plus intéressantes, surtout au niveau des abonnements ou du forfait journalier. Notre enquête révèle que 16 exploitants de remontées mécaniques ont revu leurs tarifs à la hausse, ou modifié leur modèle de tarification.

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Du côté des forfaits journaliers pour adultes, Les Diablerets (VD) augmentent leurs tarifs de 6 francs, soit une hausse de 9%. L’augmentation la plus importante concerne les remontées de Torrent, à Loèche-les-Bains (VS). Avec leur tarification dynamique, le prix maximal du forfait journalier grimpe de 8 francs pour atteindre 73 francs, soit une hausse de 12%.

Peu de transparence sur les prix dynamiques

Dans l’Arena d’Aletsch (VS), à Saas-Fee (VS) et au Pizol (SG) les forfaits journaliers augmentent modérément, entre 1 et 1,7%. A Flumserberg (SG), les adultes devront désormais débourser 2 francs supplémentaires pour une journée de ski. Du côté de Samnaun/Ischgl (GR), les exploitants relèvent de 2 à 4% les tarifs des forfaits journaliers et des abonnements.

La hausse est un peu plus marquée à Engadin Saint-Moritz (GR), où l’écart entre les tarifs dynamiques est particulièrement important. En effet, le forfait journalier adulte le moins cher coûte 55 francs en basse saison, contre 107,50 francs pour le prix le plus cher – fixé au 30 décembre.

L’analyse de Blick met également en lumière le manque de transparence de certains prestataires concernant leur tarification dynamique. Pour les clients, il est parfois très difficile de comprendre comment les prix évoluent. A Arosa Lenzerheide (GR), par exemple, l’exploitant indique que le tarif maximal reste inchangé, sans toutefois préciser le prix minimal. Adelboden-Lenk (BE) et Engelberg-Titlis (UR) affirment, de leur côté, ne pas appliquer de tarifs plancher ou plafond. Un test réalisé par Blick n’a par ailleurs révélé aucune évolution notable des prix par rapport à la saison précédente.

Toutefois, les modèles de tarification dynamique offrent une importante marge de manœuvre pour augmenter les prix de manière moins visible, dénonce la Fondation pour la protection des consommateurs. Les exploitants de remontées mécaniques peuvent notamment réduire le nombre de billets disponibles aux tarifs les plus avantageux, sans modifier officiellement le prix affiché.

Nouveau modèle tarifaire

Certaines stations ont complètement changé leur modèle tarifaire. C'est par exemple le cas des remontées mécaniques de Hohsaas à Saas-Grund (VS), qui misent désormais sur des prix dynamiques. L’hiver dernier, un adulte devait débourser 62 francs pour une journée de ski; les prix débutent désormais à 49 francs. Toutefois, aucun prix maximal n’est communiqué.

Du côté de Gstaad (BE) et de Crans-Montana (VS), c'est tout l'inverse: les remontées mécaniques renoncent à la tarification dynamique. Gstaad opte à la place pour des prix fixes, qui varient selon la période de la saison, l’offre disponible en montagne et les vacances scolaires.

A Crans-Montana, le forfait coûte 89 francs en ligne jusqu’à la veille de la journée de ski, contre 94 francs au guichet. Le géant américain des stations de ski Vail Resorts aligne ainsi le modèle tarifaire de Crans-Montana sur celui de sa deuxième destination suisse, Andermatt (UR). Une différence subsiste toutefois: à Andermatt, les skieurs peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50% sur les forfaits journaliers à condition d'acheter un abonnement demi-tarif. Vail Resorts augmente par ailleurs le prix des forfaits journaliers jusqu’à 3 francs.

Dans l’Oberland bernois, la Jungfrau Ski Region a introduit l’an dernier une tarification saisonnière. Depuis, les tarifs de haute saison s’appliquent également chaque week-end. La raison invoquée: cela permettrait d’adapter davantage les prix à la demande et d’assurer une meilleure répartition des visiteurs.

Les enfants peuvent skier gratuitement

Ces dernières années, les restrictions d’exploitation liées aux conditions météorologiques ou à l’enneigement ont régulièrement fait parler d’elles. De plus en plus de remontées mécaniques prennent désormais des mesures pour y faire face. A Saas-Grund (VS) et à Zermatt (VS), une assurance est ainsi incluse dans les forfaits de ski d’un ou de plusieurs jours. En cas d’accident, de maladie ou de conditions météorologiques extrêmes, les clients peuvent être remboursés.

Pour les familles, le ski représente souvent un budget conséquent. De nombreuses stations proposent donc des abonnements familiaux ou des forfaits journaliers spécialement adaptés. Dans la plupart des domaines, les enfants peuvent skier gratuitement jusqu'à leurs 6 ans. A Saas-Grund et à Zermatt, la gratuité est même accordée jusqu’à 9 ans, tandis qu'à Klewenalp (NW), elle s’étend jusqu’au 10e anniversaire. A Adelboden-Lenk, les enfants jusqu’à 15 ans peuvent quant à eux skier gratuitement chaque samedi, à condition d’être accompagnés d’un adulte disposant d’un forfait journalier.

Les seniors et les adultes en formation ne sont pas en reste. Certaines stations leur accordent également des réductions sur les forfaits journaliers et les abonnements. Mieux vaut donc consulter les offres disponibles sur le site des remontées mécaniques avant de réserver son séjour.