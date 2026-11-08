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De la neige chez nos voisins
Le coup de canon hivernal frappera-t-il aussi la Suisse?

Le week-end prochain, la neige pourrait s'inviter à basse altitude en Autriche. Certains médias parlent d'ores et déjà d'un «coup de canon hivernal». Qu'en est-il en Suisse?
Publié: il y a 56 minutes
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Dans une semaine, il devrait même neiger à Vienne, en Autriche. (Photo d'archives)
Photo: IMAGO/photonews.at

En bref

  • L'Autriche s'attend à de la neige jusqu'à basse altitude le week-end prochain, des quartiers pourraient être saupoudrés à Vienne
  • Selon Meteo News, la Suisse sera épargnée, la neige en plaine n'est toujours pas en vue
  • La semaine prochaine apportera beaucoup de précipitations et de l'air doux, jusqu'à 15 degrés sont possibles dans les Alpes
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Mattia Jutzeler

«Chute brutale des températures» ou encore «Un modèle météo annonce un coup de canon hivernal»: voilà les gros titres que l'on peut lire actuellement dans les quotidiens autrichiens «Heute» et «Oe24». De fait, le modèle météorologique européen ECMWF prévoit des chutes de neige relativement fortes chez nos voisins pour le week-end prochain. Même la capitale, Vienne, pourrait voir certains de ses quartiers recouverts d'un léger manteau blanc.

Une météo en dents de scie

Face à ces prévisions spectaculaires, doit-on s'attendre à voir la neige atteindre la plaine en Suisse? Pour Klaus Marquardt, météorologue chez Meteo News, la réponse est sans appel: c'est non. L'air glacial décrit par les médias autrichiens ne touchera notre pays que de manière tout à fait marginale. «La neige à basse altitude en Suisse n'est pas du tout à l'ordre du jour», assure-t-il.

En revanche, il faudra s'armer de patience et se préparer à une météo en dents de scie dans les prochains jours. Selon le spécialiste, les prévisions s'annoncent particulièrement mitigées. «Il faut s'attendre à de nombreuses précipitations accompagnées de températures plutôt douces», précise-t-il.

Dès lors, la limite des chutes de neige restera assez élevée. Dans les Alpes, poussé par le foehn, le thermomètre pourrait même afficher des températures à deux chiffres la semaine prochaine, grimpant jusqu'à 15 degrés.

Dernière chance de voir le soleil ce dimanche

Avant d'entamer cette période maussade, ce dimanche s'annonce toutefois étonnamment beau, en particulier en montagne. Si la plaine se réveille sous un brouillard épais dont la limite supérieure se situe entre 800 et 900 mètres d'altitude, cette purée de pois devrait se dissiper au fil des heures.

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En altitude, il faut en revanche s'attendre à beaucoup de soleil toute la journée. Le mercure y sera frais, affichant péniblement 1 à 2 degrés à 2000 mètres. «Bleu en haut, gris en bas», résume ainsi Klaus Marquardt pour décrire la situation de dimanche. Une configuration idéale pour faire le plein de soleil sur les sommets avant d'attaquer une semaine de novembre bien capricieuse. Attention toutefois à ne pas vous laisser surprendre: vu les températures hivernales en montagne, il est vivement conseillé de s'équiper d'une bonne veste, d'un bonnet et d'une écharpe.

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