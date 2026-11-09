L’ONU estime que 2026 figurera parmi les quatre années les plus chaudes jamais mesurées et que 2027 pourrait battre un record, sous l’effet d’El Niño et de concentrations de gaz à effet de serre toujours plus élevées.

En bref Selon l’ONU 2026 pourrait figurer parmi les quatre années les plus chaudes et 2027 pourra battre un record sous l’effet d’El Niño

Gaz à effet de serre, océans, niveau marin, glaciers et banquise atteignent ou frôlent des niveaux critiques

L’OMM et l’ONU appellent à renforcer l’adaptation et les alertes face aux coûts humains croissants

ATS Agence télégraphique suisse

L'année 2026 sera parmi les quatre plus chaudes et 2027 pourrait être un record, selon l'ONU. Dans un rapport publié lundi, elle affirme que le réchauffement de 1,47°C par rapport à l'ère préindustrielle de janvier à septembre devrait augmenter encore d'ici la fin de l'année.

El Niño va continuer à avoir un effet sur les températures, a affirmé l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son Bulletin sur l'état du climat. Il se renforce depuis août et devrait devenir en décembre l'épisode le plus intense jamais observé pour ce courant chaud, avant de se poursuivre jusqu'à début 2027.

Les 12 dernières années ont été les plus chaudes. Pour le moment, le réchauffement cette année est comparable à 2025 et 2024 mais inférieur au record de 1,55°C de 2024, selon la compilation de neuf institutions. Certaines d'entre elles anticipent un dépassement en fin d'année du seuil de 1,5°, limite souhaitée par la communauté internationale, mais d'autres non. Le rapport final sur l'état du climat sera publié en mars prochain.

Augmentation

El Niño provoque habituellement une augmentation de températures annuelles mondiales de 0,1 à 0,2°C. «Nous devrions nous préparer pour un nouveau record en 2027», a dit à la presse la secrétaire générale de l'OMM Celeste Saulo. Les effets d'El Niño sont souvent les plus importants après un an.

L'année 2026 est en passe de constituer un record pour la dixième année consécutive en termes de chaleur océanique. Les gaz à effet de serre, dont les concentrations ont atteint un nouveau record l'année dernière et devraient encore augmenter cette année, piègent des quantités sans précédent de chaleur et les océans en absorbent 90%.

«Nouvelle ère d'extrêmes climatiques»

Le niveau de la mer est le plus haut jamais identifié et le recul à long terme des glaciers se poursuit. La surface des glaces de mer était cette année la troisième la moins importante et elle atteint son niveau le plus bas ou le deuxième en Arctique.

«Nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'extrêmes climatiques», a affirmé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, alors que la COP31 démarre en Turquie. «Le coût humain ne cesse de s'alourdir», ajoute-t-il, répétant que les personnes et les pays les moins responsables du changement climatique sont les plus affectés. Et de demander aux dirigeants mondiaux des efforts, notamment pour financer l'adaptation des Etats vulnérables.

Encore selon Mme Saulo, qui souhaite que les participants à la COP s'appuient sur la science, El Niño et, plus largement l'état du climat, sont «hors normes». Le courant chaud va multiplier les menaces météorologiques extrêmes. Les vagues de chaleur, les cyclones tropicaux et les tempêtes de pluies s'intensifient plus rapidement que prévu, selon la secrétaire générale.

Des centaines de millions de personnes ont été exposées cette année à des chaleurs extrêmes. Et les inondations au Népal ont montré les menaces pour certaines communautés. «Ce désastre était très difficile à prévoir», ajoute Mme Saulo.

30'000 victimes climatiques

Selon des estimations préliminaires, les situations météorologiques extrêmes en Europe ont fait plus de 30'000 victimes. Et des records nationaux de températures ont été atteints dans au moins huit pays dans cette région.

Face à cette situation, l'OMM porte toujours l'initiative mondiale lancée par M. Guterres pour doter tous les pays de systèmes d'alerte précoce d'ici 2027. Le nombre est passé en une dizaine d'années de 56 à plus de 130, loin encore d'atteindre tous les Etats.

«Nos efforts collectifs ont abouti à des résultats», «très positifs», affirme Mme Saulo tout en admettant que l'objectif, «élevé» selon elle, ne sera pas atteint. Celui-ci «bouge plus rapidement que nous», ajoute-t-elle, souhaitant davantage d'efforts.

La Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) doit lancer début décembre à Genève une initiative régionale sur les alertes dans six pays montagneux asiatiques. Les dégâts liés aux éboulements de glaciers et au permafrost «sont encore moins compris que les autres dommages», admet Mme Saulo. L'OMM est également à l'offensive sur cette question.

De son côté, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) Amy Pope a déploré lundi que des millions de déplacés paient le prix du manque d'efforts climatiques et d'investissements. Ils sont près de 90 millions, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Selon l'OIM, l'année dernière, près de 30 millions de déplacements ont été provoqués par des situations météorologiques extrêmes dans les différents pays.