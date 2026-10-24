En bref
- La tempête Austen a balayé l’Europe vendredi, avec une rafale de 161 km/h mesurée dans le Finistère
- En Suisse, les vents ont atteint 115 km/h au Chasseral et 109,8 km/h à Fribourg
- La dépression Boelo apportera de la pluie et un nouveau coup de vent dimanche, avant le retour du soleil et d'un temps plus doux la semaine prochaine
Née sur l’Atlantique Nord avant de s'intensifier rapidement au large des côtes françaises, la tempête Austen a balayé la Bretagne, la Normandie et la Manche en direction de la mer du Nord vendredi. Si les records absolus des tempêtes historiques de 1987 ou de Ciarán en 2023 n’ont pas été approchés, cette «bombe météorologique» a engendré des rafales à 161 km/h à la Pointe du Raz, dans l’extrême nord-ouest de la France.
Fort coup de vent sur le Plateau et le bassin lémanique
La Suisse était située en marge de la trajectoire directe du cœur de la dépression. Mais le passage du front associé a provoqué d'importantes turbulences vendredi en fin de journée. En altitude, les anémomètres se sont affolés. Des rafales à 115 km/h ont été mesurées au Chasseral (BE), 101 km/h aux Diablerets (VD), environ 96 km/h au Moléson (FR) et 90 km/h à La Dôle (VD), indique MétéoSuisse.
Le vent a également soufflé fort en plaine. Fribourg a enregistré une valeur remarquable de 109,8 km/h. L’arc lémanique a aussi été balayé avec 98,6 km/h à Saint-Prex (VD) et 87 km/h à Lausanne. Ces intempéries ont engendré pas mal de perturbations sur le réseau CFF.
De la neige dès 1200 mètres
Après une longue séquence dominée par la douceur et un temps sec, cette perturbation a brutalement fait chuter les températures, faisant affluer de l’air maritime polaire au nord des Alpes. En conséquence, la limite des chutes de neige s'est abaissée temporairement jusqu'à 1200 mètres d'altitude en montagne ce samedi matin. Les Préalpes et le Jura ont ainsi revêtu leur premier manteau blanc significatif de l'automne, matérialisant un net virage hivernal sur les reliefs.
Après Austen, Boelo arrive!
Cette journée de samedi, bien que maussade, marquera un court répit. A peine la tempête Austen éloignée qu’une nouvelle dépression, baptisée Boelo, a pris le relais sur l'Atlantique. La trajectoire de cette dernière se trouvant davantage au nord, la Suisse n'en subira que des effets périphériques dimanche, maintenant un ciel pluvieux, prévoit l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.
Des vents tempétueux sont néanmoins attendus en montagne et sur le nord du Plateau. Une situation qui a conduit les autorités à émettre un avis de degré 2/5. La limite des chutes de neige devrait également remonter entre 2000 et 2500 mètres.
Retour de l’anticyclone la semaine prochaine
Cette séquence perturbée devrait toutefois prendre fin rapidement, selon l'agence. La semaine prochaine, un solide anticyclone devrait à nouveau stabiliser la masse d'air, garantissant un temps sec et de nouveau plus doux en Suisse romande.