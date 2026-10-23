Plutôt épargnée par la goutte froide qui a sévi dans plusieurs pays européens, la Suisse s’apprête à connaître dès vendredi un net changement de temps. Rafales, pluie et limite pluie-neige autour de 1300 mètres sont attendues.

Sortez les doudounes! Une fin de semaine tempétueuse guette la Suisse

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Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Après une semaine marquée par de violentes intempéries dans différentes régions du continent, la Suisse ne s'en est tirée qu'avec quelques averses. Pourtant, ces pluies sont directement à mettre en lien avec la météo éprouvante qui attend le pays à compter de ce vendredi. Goutte froide, masse d'air polaire et rafales: Blick, avec l'aide de MétéoSuisse, fait le point sur une semaine, dont la fin semble définitivement lancer la nouvelle saison.

La Suisse échappe (presque) à la goutte froide d'Adam, mais pas au front froid

Au cours des derniers jours, plusieurs régions méditerranéennes ont été frappées de plein fouet par des pluies diluviennes parfois meurtrières. La journée de dimanche a été particulièrement compliquée en Espagne, où les intempéries ont coûté la vie à quatre personnes, avant d'atteindre le sud de la France lundi et la Corse mardi. En seulement 24 heures, cette goutte froide, baptisée Adam, a fait tomber jusqu'à 600 mm de pluie dans ces différentes régions, entraînant un air très humide en direction des Alpes.

Si la Suisse a été relativement épargnée par le phénomène, elle a tout de même dû composer avec d'importantes pluies entre mardi après-midi et mercredi matin, en Suisse romande et – surtout – dans la partie sud des Alpes. La journée de mercredi a en outre été marquée par la fusion entre les pluies liées à Adam et celles causées par un front froid venu de l'Atlantique et porteur d'un air polaire maritime.

Conséquence: non seulement les précipitations se sont poursuivies, mais les températures et la limite pluie-neige ont nettement chuté. Celle-ci a ainsi baissé de 2000 à 1300 mètres en l'espace d'une journée, engendrant la chute des premiers flocons de la saison sur le nord des Alpes.

De puissantes rafales attendues vendredi

Si la journée de jeudi a été marquée par un temps sec et même un certain ensoleillement en plaine, la donne devrait radicalement changer ce vendredi, la faute à une nouvelle dépression atlantique porteuse d'un front froid. Des vents tempétueux sont ainsi attendus sur le Jura et en haute montagne dans un premier temps. MeteoSuisse a ainsi émis une alerte vent de degré 2 pour vendredi au nord des Alpes, avec des rafales pouvant atteindre les 100km/h.

L'ensoleillement prévu en début de journée devrait progressivement laisser la place aux précipitations. Si celles-ci affecteront une large partie du pays en fin d'après-midi, elles ne se traduiront pas par de forts cumuls de pluie. En revanche, de puissantes rafales sont attendues sur tout le territoire en soirée.

Un samedi de calme avant un dimanche de tempête

La situation sera plus calme samedi. Rapidement toutefois, une nouvelle dépression, passée par le nord du Royaume-Uni et la Norvège, devrait affecter la Suisse. Avec à la clé des vents puissants qui devraient principalement toucher le nord des Alpes, où sont également attendues de fortes précipitations qui pourraient aussi concerner le Jura.