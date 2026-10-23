DE
FR

Puissantes rafales ce vendredi
Sortez les doudounes! Une fin de semaine tempétueuse guette la Suisse

Plutôt épargnée par la goutte froide qui a sévi dans plusieurs pays européens, la Suisse s’apprête à connaître dès vendredi un net changement de temps. Rafales, pluie et limite pluie-neige autour de 1300 mètres sont attendues.
Publié: il y a 3 minutes
Rafales et précipitations vont déferler sur la Suisse à compter de vendredi.
Photo: Keystone
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Après une semaine marquée par de violentes intempéries dans différentes régions du continent, la Suisse ne s'en est tirée qu'avec quelques averses. Pourtant, ces pluies sont directement à mettre en lien avec la météo éprouvante qui attend le pays à compter de ce vendredi. Goutte froide, masse d'air polaire et rafales: Blick, avec l'aide de MétéoSuisse, fait le point sur une semaine, dont la fin semble définitivement lancer la nouvelle saison.

La Suisse échappe (presque) à la goutte froide d'Adam, mais pas au front froid

Au cours des derniers jours, plusieurs régions méditerranéennes ont été frappées de plein fouet par des pluies diluviennes parfois meurtrières. La journée de dimanche a été particulièrement compliquée en Espagne, où les intempéries ont coûté la vie à quatre personnes, avant d'atteindre le sud de la France lundi et la Corse mardi. En seulement 24 heures, cette goutte froide, baptisée Adam, a fait tomber jusqu'à 600 mm de pluie dans ces différentes régions, entraînant un air très humide en direction des Alpes.

Si la Suisse a été relativement épargnée par le phénomène, elle a tout de même dû composer avec d'importantes pluies entre mardi après-midi et mercredi matin, en Suisse romande et – surtout – dans la partie sud des Alpes. La journée de mercredi a en outre été marquée par la fusion entre les pluies liées à Adam et celles causées par un front froid venu de l'Atlantique et porteur d'un air polaire maritime.

Conséquence: non seulement les précipitations se sont poursuivies, mais les températures et la limite pluie-neige ont nettement chuté. Celle-ci a ainsi baissé de 2000 à 1300 mètres en l'espace d'une journée, engendrant la chute des premiers flocons de la saison sur le nord des Alpes.

De puissantes rafales attendues vendredi

Si la journée de jeudi a été marquée par un temps sec et même un certain ensoleillement en plaine, la donne devrait radicalement changer ce vendredi, la faute à une nouvelle dépression atlantique porteuse d'un front froid. Des vents tempétueux sont ainsi attendus sur le Jura et en haute montagne dans un premier temps. MeteoSuisse a ainsi émis une alerte vent de degré 2 pour vendredi au nord des Alpes, avec des rafales pouvant atteindre les 100km/h.

A lire aussi
L'ONU réclame une action urgente pour prévenir les dégâts d'El Niño.
L'ONU alerte
El Niño pourrait atteindre une intensité sans précédent
Bildschirmfoto 2026-10-20 um 08.37.14.png
Phénomène météo
Le vortex polaire se déforme: prémices d'un hiver glacial?

L'ensoleillement prévu en début de journée devrait progressivement laisser la place aux précipitations. Si celles-ci affecteront une large partie du pays en fin d'après-midi, elles ne se traduiront pas par de forts cumuls de pluie. En revanche, de puissantes rafales sont attendues sur tout le territoire en soirée.

Un samedi de calme avant un dimanche de tempête

La situation sera plus calme samedi. Rapidement toutefois, une nouvelle dépression, passée par le nord du Royaume-Uni et la Norvège, devrait affecter la Suisse. Avec à la clé des vents puissants qui devraient principalement toucher le nord des Alpes, où sont également attendues de fortes précipitations qui pourraient aussi concerner le Jura.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus