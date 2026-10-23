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Rafales de vent, pluie, coupures de courant
Une «bombe météorologique» balaie la France: que risque la Suisse?

Coupures de courant en France, vents violents en Suisse et fortes pluies en Allemagne et en Grande-Bretagne: l’Europe s’apprête à vivre des heures mouvementées. Blick vous montre où la météo fait actuellement des siennes.
Publié: il y a 24 minutes
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Les services météorologiques allemands mettent en garde contre la tempête Austen.
Photo: Screenshot

En bref

  • Le deuxième niveau d’alerte au vent est en vigueur dans 29 départements français, 160’000 personnes sont privées d’électricité.
  • Des alertes sont en vigueur dans 226 districts allemands, de fortes pluies et des rafales de vent sont attendues dans l’ouest.
  • La Suisse s’attend à des vents tempétueux en plaine; le sud-ouest de l’Angleterre prévoit des rafales pouvant atteindre 115 kilomètres par heure.
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Janine Enderli

Non, ce ne sera pas le week-end le plus agréable sur le plan météorologique. Une dépression se dirige vers l’Europe et provoque des conditions chaotiques dans plusieurs pays. Où les conséquences seront-elles les plus importantes? Voici un aperçu.

1.

En France

Vendredi matin, le deuxième niveau d’alerte au vent le plus élevé était en vigueur dans 29 départements français. Les intempéries ont déjà privé plus de 160'000 foyers d’électricité, tandis que plusieurs incendies se sont également déclarés.

Le nord-ouest du pays, notamment le département du Finistère, reste le plus durement touché. Des images montrent une forte houle balayant les côtes. Une rafale a atteint la vitesse pointe de 143 km/h. Les liaisons par ferry entre la France et l’Angleterre sont bloquées au port en raison de ces conditions maritimes extrêmes.

2.

En Allemagne

L’Allemagne s’attend elle aussi à d'importants dégâts. Depuis 8 heures vendredi matin, l'alerte a été déclenchée dans 226 districts. De fortes précipitations et des rafales violentes sont attendues, particulièrement dans l’ouest du pays.

Sur les hauteurs, des rafales de la force d'un ouragan pouvant atteindre 130 km/h sont redoutées. Cette détérioration devrait s'intensifier à partir de 17 heures, selon les prévisions du service météorologique allemand (DWD).

3.

En Suisse

La Suisse sera épargnée par le pire. La Confédération met toutefois en garde contre des vents tempétueux qui toucheront principalement les régions de plaine. Il convient de fixer les objets extérieurs susceptibles d’être emportés et d’éviter les zones boisées, surtout au cours de la seconde moitié de la journée.

Des averses isolées sont attendues dans la matinée. La limite des chutes de neige s’abaissera progressivement au fil de la journée de vendredi pour se fixer à 1000 mètres durant la nuit de vendredi à samedi.

4.

En Grande-Bretagne

Le sud-ouest de l’Angleterre devrait être la région la plus durement balayée par la tempête. Les autorités redoutent d'importantes perturbations du trafic, des coupures de courant massives et un danger mortel pour les habitants. Des rafales comprises entre 95 et 115 km/h sont annoncées en Cornouailles ainsi que dans certaines zones du Devon, avec des valeurs plus élevées sur les reliefs exposés.

Qu’est-ce qu’une bombe météorologique?

De nombreux articles évoquent l'apparition d’une «bombe météorologique». Mais que signifie réellement ce terme? Ce concept désigne une zone de basse pression qui se renforce à toute vitesse.

On parle de cyclone-bombe lorsqu’une dépression voit sa pression atmosphérique chuter brutalement en l’espace de 24 heures. Ce n’est pas uniquement la force brute du vent qui définit ce phénomène, mais principalement sa vitesse d’intensification.

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