Léa PerrinJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est fortement restreint sur la ligne Lausanne-Brig en ce vendredi soir, annoncent les CFF sur leur site. Des perturbations sont à prévoir entre Veytaux-Chillon et Montreux. Les passagers devront anticiper des retards et des suppressions jusqu'à 20h environ.
Un dérangement à la ligne de contact est à l'origine de cette perturbation. La ligne RE33 est concernée.
Développement suit...
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes