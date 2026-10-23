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Retards et suppressions prévus
Trafic ferroviaire perturbé sur l'arc lémanique au moins jusqu'à 20h

Les CFF annoncent des restrictions entre Veytaux-Chillon et Montreux. Les pendulaires devront prendre leur mal en patience. Des retards et suppressions sont prévus jusqu'à 20h environ.
Publié: il y a 24 minutes
Un dérangement à la ligne de contact entre Veytaux-Chillon et Montreux est à l'origine de la perturbation.
Photo: ATS-Keystone
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est fortement restreint sur la ligne Lausanne-Brig en ce vendredi soir, annoncent les CFF sur leur site. Des perturbations sont à prévoir entre Veytaux-Chillon et Montreux. Les passagers devront anticiper des retards et des suppressions jusqu'à 20h environ.

Un dérangement à la ligne de contact est à l'origine de cette perturbation. La ligne RE33 est concernée.

Développement suit...

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