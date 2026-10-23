Les CFF annoncent des restrictions entre Veytaux-Chillon et Montreux. Les pendulaires devront prendre leur mal en patience. Des retards et suppressions sont prévus jusqu'à 20h environ.

Trafic ferroviaire perturbé sur l'arc lémanique au moins jusqu'à 20h

Trafic ferroviaire perturbé sur l'arc lémanique au moins jusqu'à 20h

Léa Perrin Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est fortement restreint sur la ligne Lausanne-Brig en ce vendredi soir, annoncent les CFF sur leur site. Des perturbations sont à prévoir entre Veytaux-Chillon et Montreux. Les passagers devront anticiper des retards et des suppressions jusqu'à 20h environ.

Un dérangement à la ligne de contact est à l'origine de cette perturbation. La ligne RE33 est concernée.

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