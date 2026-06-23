La température dépassait déjà les 20 degrés à 6 heures ce matin
À peine le soleil s'était-il levé que le thermomètre dépassait déjà la barre des 20 degrés dans plusieurs localités de Suisse ce matin. C'est ce qu'indiquent les données de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), publiées par SRF Meteo. En tête du classement des températures maximales figurait à ce moment-là Locarno (TI) avec 24,2°, suivie de Lugano (TI) avec 23,4°. Chaumont (NE) occupait la troisième place avec 22,2°, talonnée de près par Neuchâtel avec 22,1°.
À Bad Ragaz (SG), la journée de mardi a débuté avec 21,7 degrés, tandis qu’à Bâle et à Saint-Gall, le thermomètre a grimpé jusqu’à 21,6°. À Zurich également, on a mesuré 21,4°, tandis qu’à Altdorf (UR) et à Lucerne, la température atteignait tout juste les 20°.
Mais ce n’est qu’un début. Au fil de la journée, les températures vont grimper en flèche. Peu avant 7 heures, MétéoSuisse a déjà émis une alerte de risque de forte chaleur de niveau 4 à Bâle, dans le district de Cossenay (VD), à Nidau (BE), à Genève et à Martigny (VS). En Suisse centrale, dans le nord-est, l’ouest et certaines parties du sud, une alerte de risque de chaleur importante de niveau 3 a été émise.
Mise à l'arrêt d'une centrale nucléaire en France à cause de la canicule
Une centrale nucléaire en France a été mise à l'arrêt lundi soir en raison de «contraintes environnementales» liées à la canicule, a annoncé une porte-parole de la centrale. La centrale de Golfech (sud-ouest) compte deux réacteurs à eau pressurisée de 1,3 GW et utilise les eaux du fleuve Garonne pour refroidir ses réacteurs.
L'un a été arrêté à 23H45 lundi par anticipation d'une montée de la température des eaux de la Garonne mardi à 28°C. Le premier réacteur étant inactif pour maintenance depuis mai, la centrale est de facto à l'arrêt.
Un arrêté de 2006 prévoit que la température du fleuve ne doit pas dépasser les 28°C après les rejets de la centrale, pour protéger la faune et la flore. Les 57 réacteurs nucléaires français doivent être refroidis en permanence, d'où leur implantation près de la mer ou d'un cours d'eau.
Source: AFP
Une «vingtaine de décès» par noyades «depuis le début du weekend» en France
Marina Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse, a fait état mardi d'«une vingtaine de décès» par noyade «depuis le début du weekend», appelant à «respecter les règles de sécurité», au micro de France Inter. Lundi, un porte-parole de la Sécurité civile avait indiqué qu'au moins 13 personnes avaient perdu la vie par noyade ce week-end.
«Nous avons un observatoire qui suit ces épisodes de noyades qui nous fait état, je n'ai pas encore le chiffre consolidé, d'une vingtaine de décès depuis le début du week-end», a indiqué la ministre mardi matin. «Je viens ce matin rappeler les consignes de sécurité à respecter. C'est pas anodin par des épisodes de canicule comme cela d'aller se baigner dans des zones qui ne sont pas surveillées», a ajouté Marina Ferrari.
«On comprend aussi, on a besoin de se rafraîchir, on a envie d'accéder à l'eau mais il faut vraiment respecter les zones qui sont surveillées, on voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux, il faut faire très attention aux points où on va prendre l'eau», selon la ministre.
Source: AFP
A cause de la canicule, la moitié de la France est placée en vigilance rouge
Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint.
Cinq départements supplémentaires - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime et Somme - basculent à la mi-journée dans le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.
Tenez bon! On sait enfin quand va se terminer cette horrible canicule…
La Suisse suffoque, bouillonne et chérit désespérément les moindres recoins d'ombre. Alors que MétéoSuisse vient de déclarer l'alerte caniculaire de niveau 4 sur la majorité du territoire romand, des températures record oscillant autour des 35 degrés sont attendues ces prochains jours.
«On peut parler d'une vague de chaleur exceptionnelle qui évoque le mémorable été 2003, note Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews. L'ensemble de l'Europe connaît actuellement des mesures exceptionnelles, avec 40 degrés dans certaines régions françaises, dont la Bretagne, et de nombreux records de chaleur battus un peu partout, y compris en Suisse.»
Hélas, la situation risque de peu évoluer ces prochains jours, avec des pics entre 33 et 37 degrés tous les après-midis, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, et des nuits de plus en plus douces, rendant la chaleur encore plus difficile à supporter durant la journée. Une bise salvatrice promet toutefois, jusqu'au mercredi 24 juin, d'estomper quelque peu cette impression de chaleur «accablante», en ventilant un peu l'atmosphère. Dès jeudi, en revanche, cet effet s'estompera de nouveau, laissant la fin de la canicule reprendre ses droits.
A cause de la canicule, la moitié de la France est placée en vigilance rouge
Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint.
Cinq départements supplémentaires - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime et Somme - basculent à la mi-journée dans le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.
Les vigilances canicule seront maintenues au moins jusqu'à mercredi pour l'ensemble des départements concernés, a indiqué l'organisme dans son bulletin de 06H00 mardi, qui prévient d'une possible extension de la vigilance rouge dès mercredi pour certains départements actuellement en orange.
Un bâtiment de l'EPFL secoué par les intempéries
Les intempéries ont également secoué la Suisse romande. Comme le rapportent deux étudiants à Blick, le bâtiment BC de l'EPFL à Ecublens (VD) a été sérieusement touché par les bourrasques. Une vidéo montre comment des chaises et d'autres sièges ont été projetés dans tous les sens par le vent sur la terrasse du toit du bâtiment. Une photo montre par ailleurs qu'un siège a été emporté par le vent depuis le toit.
Les pluies intenses commencent à balayer la Suisse
La Confédération a émis une alerte pour mardi après-midi et mardi soir. Dans certaines régions de Suisse, le risque d'orage est important (niveau 3). Des coups de foudre, la chute de branches et le renversement d'arbres sont possibles.
Une tempête de grêle a balayé la commune bernoise d'Ostermundigen. Des photos montrent des tapis de petits grêlons recouvrant les rues et les jardins. «Il a grêlé jusque dans le salon, car la fenêtre était ouverte», rapporte un lecteur. Il estime que les grêlons avaient «la taille d'une bille» et décrit des averses assez violentes.
Une photo prise par un autre lecteur à Utzingen (BE) montre une situation similaire. Des signalements ont également été émis depuis la ville de Berne. A Endingen, en Argovie, il a plu abondamment, comme le montre la vidéo d’une lectrice.
En revanche, l’orage est passé assez rapidement au-dessus de la commune fribourgeoise de Cormondes. «Il est parti aussi vite qu’il était arrivé », a rapporté une autre lectrice.
Une Ascension humide et fraîche
Cette année, les Saints de glace portent bien leur nom. Depuis plusieurs jours, les températures sont fraîches et la neige a même pointé le bout de son nez en moyenne montagne. Alors que les journées de mardi et mercredi nous ont offert un peu de répit, ce dernier sera de courte durée, car de nouvelles salves de précipitations sont attendues.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les averses vont revenir et elles seront fréquentes jusqu’à samedi. Durant cette période, la limite de la neige va fluctuer entre 1000 et 1500 mètres, selon MétéoSuisse. Jusqu’à 30 centimètres d’or blanc sont attendus au-dessus de 1400m.
Une météo qui rendra les conditions de circulation difficiles en moyenne montagne, prévient l’agence, alors que le week-end de l'Ascension est synonyme de voyage vers le Sud pour certains. Avec des temps d'attente déjà longs pour passer le tunnel du Gothard, la prudence sera de mise si vous souhaitez emprunter des itinéraires alternatifs.
Mais rassurez-vous. Dès dimanche, le soleil devrait faire son retour, et avec lui une hausse progressive des températures.
1000 foyers privés d'électricité dans le canton de Berne à cause de la neige
Dans les régions de sports d’hiver, les chutes de neige font le bonheur des stations. Mais en plaine, la situation peut vite devenir bien plus compliquée. Jeudi matin, environ 1000 foyers ont ainsi été touchés par une vaste panne d’électricité à Diemtigen (BE) et dans la vallée du Diemtigtal.
Interrogé par Blick, le porte-parole de BKW Markus Ehinger-Camenisch précise que le courant s’est coupé peu avant 6 heures du matin.
Pour lui, la cause ne fait guère de doute: «C’est clairement la neige lourde.» Sur les lignes électriques aériennes, ce type d’épisode peut provoquer des courts-circuits, surtout lorsque la neige est aussi humide et pesante qu’en ce moment.
Et ce n’est pas tout. Sous le poids de la neige et de la glace, des branches peuvent aussi casser et tomber sur les câbles, ajoute-t-il.
À Diemtigen, le réseau devrait désormais être revenu à la normale. En revanche, plus loin dans la vallée, les équipes étaient encore à pied d’œuvre jeudi matin.
Fortes rafales, chute des températures et neige jusqu’en plaine
Le printemps semblait s’être bien installé mais l’hiver va faire un retour fracassant ce mercredi. Un couloir dépressionnaire va en effet se creuser et faire affluer sur la Suisse de l’air maritime polaire jusqu’à la fin du week-end au moins, annonce MétéoSuisse.
Les choses sérieuses vont commencer en cours de journée mercredi avec l’arrivée d’un front froid. Outre un vent tempétueux qui soufflera notamment sur le nord du pays, les températures vont chuter d’une bonne dizaine de degrés. La limite de la neige se situera vers 1200m dans un premier temps, avant de descendre jusqu’en plaine durant la nuit de mercredi à jeudi.
Puis, le vent pivotera au nord-ouest, créant une situation de barrage sur le versant nord des Alpes. Les chutes de neige seront alors fréquentes jeudi sur le Jura, les Préalpes et l’ouest des Alpes valaisannes. Dans ces régions, jusqu’à 50 cm de neige sont attendus au-dessus de 1000m. En plaine, éclaircies et giboulées devraient s’alterner durant la journée. «Les routes pourront donc par moments être enneigées à toutes les altitudes», prévient l’agence météorologique.
Une accalmie est attendue vendredi, avec un retour progressif du soleil. Mais attention, de très fortes gelées nocturnes risquent de mettre à mal la végétation qui est déjà très avancée. Ce répit devrait néanmoins être de courte durée, car une nouvelle perturbation devrait toucher la Suisse entre samedi et dimanche, avec des chutes de neige à nouveau en plaine.