La température dépassait déjà les 20 degrés à 6 heures ce matin

À peine le soleil s'était-il levé que le thermomètre dépassait déjà la barre des 20 degrés dans plusieurs localités de Suisse ce matin. C'est ce qu'indiquent les données de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), publiées par SRF Meteo. En tête du classement des températures maximales figurait à ce moment-là Locarno (TI) avec 24,2°, suivie de Lugano (TI) avec 23,4°. Chaumont (NE) occupait la troisième place avec 22,2°, talonnée de près par Neuchâtel avec 22,1°.

À Bad Ragaz (SG), la journée de mardi a débuté avec 21,7 degrés, tandis qu’à Bâle et à Saint-Gall, le thermomètre a grimpé jusqu’à 21,6°. À Zurich également, on a mesuré 21,4°, tandis qu’à Altdorf (UR) et à Lucerne, la température atteignait tout juste les 20°.

Mais ce n’est qu’un début. Au fil de la journée, les températures vont grimper en flèche. Peu avant 7 heures, MétéoSuisse a déjà émis une alerte de risque de forte chaleur de niveau 4 à Bâle, dans le district de Cossenay (VD), à Nidau (BE), à Genève et à Martigny (VS). En Suisse centrale, dans le nord-est, l’ouest et certaines parties du sud, une alerte de risque de chaleur importante de niveau 3 a été émise.