La neige va continuer de tomber ce vendredi en Suisse

Des chutes de neige sont attendues vendredi, notamment le long des Alpes, et la couche devrait se maintenir, indique MeteoNews. Les températures frôlent le zéro degré en plaine et la bise accentue encore la sensation de froid. A Genève et Lausanne, il ne fera pas plus de 3 degrés.

L’Office fédéral de météorologie met en garde contre un risque de verglas et de congères sur les routes, surtout au nord du pays. Dans les régions alpines, la prudence est de mise en raison des routes enneigées.

Ce vendredi matin à Châtel-Saint-Denis, environ 20 cm de neige sont tombés.

Dans tous les cas, les jours à venir seront très froids, indiquent les services météorologiques. Dans le nord, le thermomètre ne dépassera guère 0 degré de vendredi à dimanche. Les températures devraient même rester légèrement en dessous du point de congélation par endroits, ce que l'on appelle des journées glaciales. Les pneus d'hiver sont absolument obligatoires, a rappelé Meteonews.