10:36 heures

Des accidents impressionnants se sont produits en Suisse

Plusieurs accidents se sont produits sur les routes enneigées de Suisse depuis ce jeudi. A Berne, la police cantonale a indiqué dans un communiqué que deux voitures sont entrées en collision frontale vendredi matin, à Bowil. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Le canton de Saint-Gall a aussi vu son lot d'accidents. Jeudi, peu avant minuit, un homme de 38 ans conduisait son semi-remorque, entre Gossau et Winkeln. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a dévié vers la droite. Il a alors percuté une glissière de sécurité et le camion s'est immobilisé contre un mur. Le conducteur est indemne.

A Degersheim, un homme de 62 ans circulait en direction de Flawil, lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture. Il a quitté la route par la droite, avant de percuter un poteau indicateur. Dans sa glissade, la voiture s'est retrouvée dans une prairie et a fini dans une berge d'un ruisseau. Etant inapte à conduire, l'homme a été contraint de se soumettre à des analyses de sang et d'urine, et de remettre son permis de conduire. Les pompiers ont dû intervenir pour récupérer le véhicule.