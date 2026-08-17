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Est-ce déjà la fin de l'été?
Il n'a pas fait aussi frais depuis début juillet

Un front froid balaie la Suisse ce lundi, apportant pluie, orages et températures plus clémentes. Est-ce les prémices de l'automne ou une nouvelle canicule nous pend-elle au nez?
Publié: 15:55 heures
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Un front froid a atteint la Suisse lundi, apportant un refroidissement et des précipitations.
Photo: Screenshot / Meteo Schweiz
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Wiebke Köhne

Ouvrez les fenêtres, aérez et respirez à pleins poumons! Après une succession de vagues de chaleur durant tout l'été, un front froid a atteint la Suisse ce lundi 17 août à la mi-journée. Il amène avec lui des orages et de la pluie qui vont balayer l'ensemble du territoire… et surtout une baisse des températures. 

«Ceux qui en ont assez de la chaleur ont de quoi se réjouir, déclare Michael Eichmann de MeteoNews. Au niveau régional, cela pourrait être la journée la plus fraîche depuis début juillet.» Selon le météorologue, d'importantes précipitations sont attendues dès midi en montagne. En plaine, par contre, les averses devraient déjà s'estomper dans le courant de l'après-midi et un retour du soleil est prévu en soirée. 

Répit anticyclonique de courte durée

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps devrait rester calme, même en altitude. Alors que des précipitations sont encore attendues mardi matin à l'extrême est de la Suisse, la majeure partie du Plateau restera au sec. Le soleil reprendra ses droits et la présence d'un vent d'ouest chaud fera à nouveau grimper le thermomètre jusqu'à 27 degrés, voire 30 en Valais.

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Dès mercredi, nous devrions à nouveau transpirer. Un anticyclone passager apportera une nouvelle journée de chaleur et la barre des 30 degrés risque d'être largement dépassée. «Mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine», prévient Michael Eichmann. Mais dès jeudi soir, des conditions à nouveau humides s'installeront sur la Suisse pour le restant de la semaine, avec des températures un peu plus fraîches, comprises entre 22 et 23 degrés.

Le retour de la pluie constitue une aubaine pour la nature, mise à mal par une sécheresse extrême. «En montagne, on prévoit cette semaine des précipitations pouvant atteindre 80 litres par mètre carré», précise l'expert. Cela devrait détendre légèrement la situation. Mais le déficit hydrique reste néanmoins énorme: pour un soulagement durable, il faudrait des pluies modérées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

Plus de nuits tropicales et de canicules cette année?

Quant à savoir si cet été record nous réserve encore des surprises, avec une énième vague de chaleur, Michael Eichmann veut se montrer rassurant: «Cela ne semble pas être le cas », estime-t-il. Au niveau régional, des journées chaudes comme celle de mercredi sont encore possibles, mais il est peu probable qu'elles s'enchaînent durant plusieurs jours jusqu'à la fin de l’été.

Malgré tout, l'automne s'annonce tout de même plus chaud que les normales de saison, en raison du réchauffement climatique et d'un phénomène El Niño surpuissant. 

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