Un front actif accompagné d'importantes précipitations a abordé la Suisse dimanche. Cet épisode survient après une semaine déjà exceptionnellement arrosée, marquée par un record pluviométrique à Martigny.

De la pluie, beaucoup de pluie… et de fortes chutes de neige en montagne

De la pluie, beaucoup de pluie… et de fortes chutes de neige en montagne

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Après une brève accalmie samedi, c'est reparti pour un tour! Le courant d’ouest dynamique va continuer à dicter sa loi ces prochains jours. Ce dimanche, un front actif a abordé la Suisse par le sud-ouest. Il va stagner sur le territoire durant toute la journée, avant de perdre progressivement de son intensité lundi en cours de journée. Face à l’ampleur des volumes attendus, un avis de degré 3 a été émis pour de fortes pluies et d’abondantes chutes de neige en altitude, annonce MétéoSuisse.

Dans la plupart des régions, il tombera plus de 30 à 40 millimètres d’ici lundi en fin de journée. Les précipitations se montreront toutefois nettement plus soutenues sur le massif du Jura, dans les Alpes vaudoises, le Bas-Valais, le Chablais ainsi que le long de la crête des Alpes bernoises, où les cumuls pourraient atteindre localement 90 millimètres.

Une limite pluie-neige très contrastée selon les régions

La limite de masse d’air se positionnant directement au-dessus de la Suisse, l’altitude des chutes de neige variera fortement d’un versant à l’autre au fil de la journée de dimanche:

En Valais, la neige pourrait tomber sous les 1000 mètres dimanche matin, avant de remonter vers 1500 mètres en journée, tout en se maintenant localement plus bas dans les fonds de vallées. Dans les Préalpes, le Chablais et le Jura vaudois, un redoux fera remonter la limite pluie-neige autour de 1800 mètres durant la journée. Plus au nord et en Suisse alémanique, les flocons s’inviteront souvent sous les 1000 mètres, et pourraient même s’abaisser jusqu’en plaine dans le quart nord-est du pays.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le refroidissement général ramènera la limite des chutes de neige entre 1000 et 1200 mètres sur la majeure partie du territoire.

Record battu à Martigny et fort danger d’avalanche

Ces nouvelles intempéries s’abattent sur des sols déjà saturés par les précipitations fréquentes de ces derniers jours. Depuis le début de la semaine (lundi 16 novembre), les pluviomètres affichent des valeurs remarquables: plus de 200 millimètres à Clusanfe, 170 millimètres à Derborence et 165 millimètres à la Dôle. Sur trois jours, les cumuls dépassent localement les 100 millimètres dans le Bas-Valais. La station de Martigny a ainsi enregistré 99,9 millimètres en 72 heures, établissant un nouveau record depuis le début des mesures en 1960.

En montagne, le manteau neigeux au-dessus de 1800 mètres s’épaissit rapidement. Le danger d’avalanche atteint désormais le niveau 4 dans plusieurs secteurs alpins, imposant la plus grande prudence hors des pistes sécurisées.

Courte accalmie mardi avant une nouvelle dégradation

L’évacuation de la perturbation lundi en cours de journée laissera place à un air plus froid poussé par un courant de bise. Une crête anticyclonique offrira ensuite un répit temporaire mardi, avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation dès la nuit de mardi à mercredi. En Suisse romande, la limite de la neige devrait alors se situer entre 700 et 1000 mètres d'altitude.