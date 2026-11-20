Alerte aux avalanches en Valais avec un danger fort de niveau 4 sur 5! La neige fraîche et les forts vents d'ouest favorisent des départs spontanés de coulées. Plus d'un mètre de poudreuse supplémentaire est encore attendu dans les Alpes ces jours-ci.

Le danger d'avalanches grimpe à 4 sur 5 en Valais!

Le danger d'avalanches grimpe à 4 sur 5 en Valais!

En bref Dans les régions situées au nord et à l’ouest de Sion, le degré de danger d’avalanches est de 4 sur 5 jusqu’à vendredi à 17h

La neige fraîche et les forts vents d’ouest accroissent le danger d’avalanches, des adeptes des sports d’hiver peuvent déclencher des avalanches

Plus d’un mètre de neige fraîche est attendu dans certaines régions des Alpes au cours des trois prochains jours

Mattia Jutzeler

La Confédération tire la sonnette d'alarme. Dans certaines régions du canton du Valais, le degré de danger d'avalanches a été relevé à 4 sur 5 vendredi matin. Les zones situées au nord et à l'ouest de Sion (VS) sont concernées, comme l'indique la carte des dangers de MétéoSuisse. L'alerte est provisoirement valable jusqu'à vendredi à 17h.

Parallèlement, le degré de danger d'avalanches atteint 3 sur 5 dans une large partie des Alpes, du Valais jusqu'au canton de Saint-Gall. Cette alerte court également jusqu'à vendredi à 17h.

Des conditions «critiques»

La neige fraîche tombée ces derniers jours dans les Alpes explique cette situation. Les forts vents d'ouest ont en outre formé d'importantes accumulations de neige soufflée. «Les conditions sont très critiques pour les randonnées à ski», écrit l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) sur son site internet. «Des avalanches peuvent être déclenchées par un seul skieur, et des départs spontanés sont probables.»

Une prudence toute particulière s'impose sur les pentes nord et est situées au-dessus d'environ 2600 mètres. Des avalanches peuvent même se décrocher ponctuellement dans le manteau neigeux ancien, précise encore le SLF.

Plus d’un mètre de neige fraîche!

Au cours des quatre derniers jours, 80 à 120 centimètres de neige sont tombés au-dessus d'environ 2200 mètres, et les chutes se poursuivent vendredi. Selon MétéoSuisse, plus d'un mètre de neige fraîche supplémentaire est attendu dans certaines régions alpines, notamment dans le Valais occidental, l'Oberland bernois et le canton d'Uri, au cours des trois prochains jours.

La Confédération recommande actuellement aux amateurs de sports d'hiver de rester sur les pistes de ski, les pistes de fond ou les chemins de randonnée hivernale sécurisés et ouverts. De manière générale, il convient de s'informer régulièrement sur l'évolution du danger d'avalanches et d'adapter son comportement à la situation.