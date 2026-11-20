Oubliez votre parapluie bon marché: cette semaine, le ciel a décidé de vider ses réserves au-dessus de nos têtes. Ces précipitations sont pilotées par un puissant ruban de vents d'altitude. Décryptage du «courant-jet».

Comment le «courant-jet» dicte le déluge actuel sur la Suisse romande

Comment le «courant-jet» dicte le déluge actuel sur la Suisse romande

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Si vous avez l'impression que votre semaine se résume à esquiver les flaques d'eau et les parapluies des autres, ce n'est pas qu'une impression. Aux commandes de cette douche froide? Un monstre invisible, le «courant-jet», qui file à 300 km/h.

Depuis lundi, et jusqu'à ce vendredi, les précipitations s'accumulent massivement sur une large partie de la Suisse. Selon les prévisions météorologiques de MétéoSuisse, les régions les plus exposées s'étendent du Bas-Valais jusqu'à l'Oberland bernois, en passant par les Préalpes occidentales et l'arc jurassien. Dans ces secteurs, les précipitations atteignent entre 75 et 100 millimètres, avec des pointes locales frôlant les 150 millimètres. Sur le reste du Plateau, les quantités oscillent généralement entre 30 et 70 millimètres.

En Suisse, seuls nos amis tessinois et grisons sont épargnés par ce déluge, enregistrant à peine 5 à 20 millimètres. Derrière cette répartition très inégale des pluies se cache un monstre invisible de la dynamique atmosphérique: le «courant-jet».

Des fleuves d'air à plus de 300 km/h

Aussi appelé «jet-stream», le courant-jet désigne une bande de vents extrêmement violents circulant dans la haute troposphère, juste sous la tropopause, entre 11 et 13 kilomètres d'altitude. En dehors des tornades et des cyclones tropicaux, c'est dans ces couloirs que l'on mesure les vitesses de vent les plus élevées sur Terre, précise MeteoNews. Ces rubans, larges de plusieurs centaines de kilomètres et jusqu'à trois kilomètres d'épaisseur, soufflent entre 150 et 300 km/h, et peuvent même dépasser les 500 km/h dans les cas les plus extrêmes.

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Pour faire simple, l'origine de ce phénomène réside dans le déséquilibre thermique de notre planète. Le rayonnement solaire chauffe beaucoup plus l'équateur que les pôles. Et pour compenser cet écart, de vastes mouvements d'air s'organisent entre trois grandes cellules de circulation dans chaque hémisphère: la cellule de Hadley près des tropiques, la cellule polaire aux hautes latitudes, et celle de Ferrel, coincée entre les deux.

Sous l'effet de la rotation de la Terre – en jargon scientifique: la force de Coriolis – et de la répartition inégale des océans et des continents, ces échanges génèrent des masses d'air aux propriétés très distinctes.

Le moteur des dépressions et des tempêtes

C'est précisément à la frontière entre ces grandes cellules, là où les contrastes de température sont les plus brutaux et les frottements quasi nuls, que naissent les fameux courants-jets. On en distingue deux principaux dans notre hémisphère: le jet subtropical, relativement stable, et le jet du front polaire. Ce dernier, alimenté par le choc thermique entre l'air doux subtropical et l'air glacial venu du pôle, se révèle beaucoup plus nerveux et instable.

Ce ruban d'air rapide serpente d'ouest en est autour du globe en dessinant de grandes ondulations appelées «ondes de Rossby». Ces flux agissent comme de véritables chefs d'orchestre de la météo au sol.

Lorsqu'une onde forme une crête vers le nord, l'air descend, se réchauffe et s'assèche, installant un anticyclone. A l'inverse, lorsqu'elle plonge vers le sud en formant un trou, l'air est aspiré vers le haut, se refroidit et condense son humidité: une dépression se creuse, apportant nuages et pluies abondantes.

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La vitesse de défilement de ces vagues détermine la durée de nos épisodes météo. En gros, les ondes courtes entraînent une alternance rapide entre éclaircies et perturbations, tandis que de longues ondulations bloquent les situations durant plusieurs semaines, favorisant aussi bien les canicules estivales que les épisodes pluvieux durables.

Loin d'être une simple conséquence du temps qu'il fait, le courant-jet en est donc le moteur premier, capable par endroits – dans des zones d'accélération appelées «jet-streaks» – de déclencher le creusement explosif des tempêtes hivernales. En bref – et si vous êtes arrivés à la fin de ce charabia scientifique –, enfilez votre imperméable, et accrochez-vous à votre parapluie encore quelques jours.