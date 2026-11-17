Le vortex polaire s’est affaibli exceptionnellement tôt cette année. Faut-il pour autant s’attendre à un hiver glacial? Les nouvelles prévisions saisonnières européennes et américaines dessinent plutôt un hiver doux, humide et venteux.

La Suisse risque-t-elle un «hiver glacial?» Voici les premières prévisions

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En bref Le vortex polaire s’est affaibli fin octobre, mais se renforce à nouveau en décembre

Les prévisions saisonnières de l’ECMWF et de la NOAA tablent plutôt sur un hiver doux et humide que sur un hiver glacial

A court terme le vortex polaire décalé n’influence pas encore la météo au sol

Janine Enderli

Depuis que le vortex polaire montre des signes de faiblesse, les gros titres annonçant un «hiver glacial» se multiplient. Les premières prévisions pour la période de décembre à février donnent pourtant une autre image des mois à venir.

A l’origine de ces spéculations sur un «hiver du siècle», il y a un phénomène inhabituel. Fin octobre, le vortex polaire stratosphérique s’est affaibli à un stade de la saison où aucun affaiblissement comparable n’avait été observé depuis le début des relevés. Ce vaste tourbillon d’air glacial se forme chaque hiver à haute altitude au-dessus du pôle Nord. Lorsqu’il est bien centré et que les vents d’ouest qui l’entourent sont forts, l’air froid reste cantonné aux régions polaires. Lorsque le vortex s’affaiblit, cet air froid peut descendre plus au sud.

Le vortex polaire se renforce à nouveau

Les dernières cartes du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) montrent qu’à environ 30 kilomètres d’altitude, bien au-dessus de la plupart des nuages, le vortex s’est nettement décalé. Il se trouve actuellement au-dessus de la Scandinavie.

Ce déplacement n’a pas d’effet immédiat sur la météo au sol. Pour que des conséquences se fassent sentir chez nous, il faudrait que la perturbation se propage aux couches inférieures de l’atmosphère. Cela peut prendre quelques semaines, et les effets ne sont pas systématiques, explique le météorologue Klaus Marquardt, de Meteo News.

Comment la situation va-t-elle donc évoluer? Les prévisions indiquent que le vortex polaire devrait se renforcer en décembre. Au vu de cette évolution, un «hiver glacial» ou un «hiver du siècle» paraît «plutôt improbable», estime Klaus Marquardt.

Voici ce que disent les modèles

Début novembre, le centre européen ECMWF et le service météorologique américain (NOAA) ont publié leurs nouvelles prévisions saisonnières. Elles ne disent pas quel temps il fera un jour donné, mais dégagent des tendances à l’échelle de régions entières. Les deux modèles convergent sur trois points:

Beaucoup de vent et une météo changeante: les deux modèles prévoient de nombreuses dépressions sur l’Atlantique et le nord-ouest de l’Europe. En Europe centrale, cela se traduirait par des vents fréquents d’ouest et de sud-ouest. Plutôt qu’un temps calme et glacial, les modèles penchent donc pour un hiver changeant et souvent gris. Plus de précipitations que d’habitude: Selon Klaus Marquardt, les deux modèles prévoient davantage de pluie et de neige que la moyenne. Ce serait une bonne nouvelle pour la végétation, les réserves d’eau et les domaines skiables en altitude. La pluie et la fonte des neiges au printemps contribueraient à recharger les nappes phréatiques et à faire remonter le niveau des lacs. En altitude, il pourrait neiger sensiblement plus que l’hiver dernier. Des températures au-dessus de la moyenne: Sur l’ensemble des trois mois, les deux modèles tablent sur des températures de 1 à 2 degrés supérieures à la moyenne à long terme. Cela n’exclut ni des journées froides ni de courtes périodes de gel, mais celles-ci devraient rester ponctuelles.

Il faudra attendre le printemps pour savoir si les modèles ont vu juste, précisent les spécialistes. Pour l’heure, ils penchent davantage pour un hiver doux et humide que pour un hiver glacial.