Le début de semaine s'annonce humide et agité: la pluie arrose la Suisse, tandis que la neige fait son retour dans les Alpes. Dès mardi, la situation va se corser en montagne, avec des rafales de vent pouvant atteindre localement les 150 km/h.

La Suisse affrontera les vents et la pluie cette semaine

La Suisse affrontera les vents et la pluie cette semaine

En bref Dès lundi, plusieurs zones de basse pression apporteront de la pluie, des nuages et un fort vent du sud-ouest en plaine en Suisse

Lundi, il neigera abondamment sur le versant nord des Alpes au-dessus de 1900 mètres, avec déjà des conditions hivernales par endroits

Mardi, des rafales de tempête pouvant atteindre 150 km/h menaceront les montagnes et la limite des chutes de neige remontera à 2500 mètres

Daniel Macher

Après un week-end clément, le temps va sérieusement se gâter. En cause? Plusieurs dépressions qui circulent au nord de la Suisse et enchaînent les perturbations les unes après les autres. Avec comme résultat: des pluies, de fortes bourrasques et même des vents tempétueux en altitude. Au même moment, les Alpes verront tomber leurs premières neiges abondantes. Pourtant, ce manteau blanc ne tiendra pas longtemps partout, car la limite des chutes de neige va nettement remonter dès mardi.

«Le ciel sera changeant à très nuageux, venteux et parfois pluvieux», prévoit Klaus Marquardt de Meteo News. Côté mercure, les températures oscilleront entre 9 et 12 degrés. A cela s'ajoute un puissant vent du sud-ouest qui va souffler en tempête, tout particulièrement sur les sommets. En plaine, les rafales se feront également bien sentir par moments.

Si quelques brèves éclaircies restent possibles en cours de journée, l'ambiance globale demeurera instable. Seule véritable exception: le sud du Tessin. Là-bas, le ciel se montrera beaucoup plus clément, offrant un bel ensoleillement et des températures grimpant jusqu'à 12 degrés.

Rafales de tempête en montagne

Tandis que la pluie arrose les régions de basse altitude, les cumuls de neige s'annoncent importants en montagne. Ce lundi, la limite des flocons se situe autour de 1500 mètres. Le versant nord des Alpes et l'Oberland bernois devraient particulièrement blanchir au-dessus de 1900 mètres, annonçant déjà des conditions franchement hivernales sur les hauteurs.

Mais très vite, dès mardi, les conditions météorologiques vont encore se dégrader. Le ciel restera chargé, avec d'importantes précipitations par intermittence, pendant que le vent du sud-ouest redoublera d'intensité. En plaine, il faudra s'attendre à de fortes bourrasques. En montagne, la menace est encore plus sérieuse, avec des vents soufflant à 100 km/h, voire 150 km/h par endroits. Paradoxalement, le foehn balayera les Alpes et apportera une relative douceur: le thermomètre affichera alors entre 11 et 16 degrés.

Conséquence directe de ce redoux, la limite des chutes de neige va faire un bond spectaculaire pour remonter à environ 2500 mètres. Ainsi, dans de nombreuses régions montagneuses, les précipitations retomberont temporairement sous forme de pluie. L'offensive de l'hiver dans les Alpes subira donc un coup d'arrêt brutal dès mardi.