Alors que la météo annonce un retour (presque) inattendu de la fraîcheur dès ce dimanche, il n'est pas nécessaire de replonger en hiver. Préservons le printemps, ce weekend, grâce à une liste d'activités familiales en Suisse romande.

Ellen De Meester Journaliste Blick

On s'y est bien vite habitués, à ce prélude printanier. Bermudas et barbecues ont déshiberné avec une vélocité comparable aux aléas de la météo: car à peine apparu, le printemps repart déjà, cédant la place à une petite vague de fraîcheur pluvieuse, dès ce dimanche.

Qu'est-ce qu'on en fait, de ces placards déjà tout réorganisés pour les beaux jours, de ces esprits avides de soleil et de ces enfants débordants d'énergie? Deux choix s'offrent à nous: replonger en hiver et manger du fromage fondu jusqu'au retour (rapide) de la douceur. Ou alors, ignorer cette brève chute des températures en remplissant le programme d'activités, poussés par un mélange d'optimisme et de déni. A vous de trancher. Mais si vous préférez la seconde option, voici quelques idées pour vous encourager.

Un atelier de céramique à Bulle (FR)

Même si la pluie se déverse à l'extérieur, rien ne vous empêche d'aller peindre des jonquilles sur une carafe en céramique. Peut-être qu'il s'agit même de l'activité parfaite pour attendre le beau temps, sans finir trempé jusqu'aux os. A l'espace de loisirs l'Entrepôt de Bulle, qui propose également des sessions d'escalade, un café lumineux attend les âmes créatives: au prix de 39 francs par personne, on peut choisir parmi les 40 modèles de pièces en céramique, avant de les décorer à l'aide de 40 couleurs différentes. La boisson est offerte et il reste des places pour ce weekend. Attention, seules les personnes ayant réservé leur places sont admises à l'atelier.

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A Lausanne, vous pouvez également vous rendre au café Kanvas, qui propose le même genre d'expérience (aussi sur réservation) au prix de 47 fr.

Un concert de Jazz à Cully (VD)

Puisque rien n'évoque davantage la belle saison qu'un festival en plein air, nous vous rappelons que le Cully Jazz démarre déjà ce vendredi 10 avril, ouvrant le bal des événements les plus attendus de l'été, en Suisse romande. Avec une grande sélection de concerts gratuits et d'artistes à découvrir, les festivités se déploient sur neuf soirées.

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Vous ne tarderez pas à identifier quelques surprises inédites et surprenantes, dont le stand du «rien» que tiendra notamment l'humoriste romand Blaise Bersinger. Qu'y fera-t-il, demandez-vous? Absolument rien. Tout un concept.

Des tulipes à Morges (VD)

Stars du printemps, les 140'000 tulipes qui éclosent chaque année à Morges servent de preuve tangible que l'été n'est plus très loin. Depuis le 27 mars, elles tapissent le Parc de l'Indépendance, les quais et les jardins fleuris, qu'on peut admirer gratuitement entre deux averses pour se remonter le moral. La mi-avril constitue d'ailleurs le pic de floraison, signifiant que les radieuses fleurs seront au summum de leur beauté ce weekend. Et si la pluie vous rattrape, on vous conseille d'aller vous réchauffer au Balzac Café, niché juste à côté à la Rue Louis de Savoie, qui propose les chocolats chauds les plus appréciés du coin (et reste ouvert le dimanche de 9h à 17h).

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Si la pluie ne vous permet pas d'atteindre cet établissement sans vous noyer, sachez que le Dôme du Terroir, planté au milieu des tulipes, est ouvert tous les jours jusqu'au 10 mai, de 9h à 18h. Cherchez le dôme transparent au bord du lac: impossible de le louper.

Un escape game printanier à Carouge (GE)

Admettons que l'idée de se cloîtrer dans une pièce fermée à double tours ne comble pas vraiment le manque de soleil... Mais le thème de cette expérience immersive est totalement printanier, puisqu'il nous invite dans le foisonnant univers de Suzette de la Trappe, un personnage fictif à la tête d'un grand hôtel genevois et obsédée par son jardin secret. Elle y passe d'ailleurs tellement de temps qu'une rumeur l'accuse d'y concocter une potion de jeunesse éternelle.

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Durant le jeu, les fans de jardinage, de nature ou de botanique pourront briller par leur culture... A noter que la salle, située à Carouge, peut accueillir jusqu'à 6 personnes, au prix de 260 fr. Il reste des places pour ce dimanche 12 avril!

Un trampoline géant à Delémont (JU)

Bondir suffisamment haut pour dépasser les nuages? Mouais. On a longuement cherché une manière poétique d'associer le trampoline au printemps, mais force est de constater que leur seul point commun est... d'être fun. L'autre point positif est que les enfants auront tout le loisir de se défouler au coeur du nouveau Jumping Jack parc de Delémont ou encore du Jump Spot de Lausanne. Le premier propose même une zone dédiée aux tout petits, tandis que le second est réservé aux plus de 7 ans.

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Du côté de Delémont, vous pourrez également tester le concept de Pixel Jump, une salle intéractive qui évoque l'intérieur d'un jeu d'arcade. De quoi oublier totalement quelle genre de météo nous guette à l'extérieur.