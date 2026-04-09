Le printemps brille ce jeudi en Suisse romande avec 25°C attendus, mais préparez-vous à un week-end capricieux: poussière saharienne, pluie de sang et chute à 10°C dimanche.

La météo fait des siennes: après le soleil, la pluie de sang!

La météo fait des siennes: après le soleil, la pluie de sang!

Wiebke Köhne

C’est ainsi que nous aimons le printemps. A l’exception de quelques nuages à l’est, le ciel de jeudi est radieux, avec des températures élevées pouvant atteindre 25 degrés. Autant en profiter encore un peu, car le week-end pourrait être marqué par des pluies de sang.

Le vendredi sera un peu plus humide selon les régions, mais les précipitations ne seront pas encore teintées. «Des nuages s’amoncelleront dans la nuit de samedi à dimanche», explique Michael Eichmann, de MeteoNews, à Blick.

Contrairement à la Suisse alémanique, où la journée de vendredi et samedi s’annonce nuageuse avec des averses, les températures seront encore très agréables en Suisse romande. A Genève ou Lausanne, il y aura certes quelques nuages, mais le thermomètre atteindra 24 degrés.

L'horizon sera légèrement voilé

Alors que samedi s’annonce encore très agréable, malgré un peu de brume matinale, les températures atteindront 23 degrés, avant un changement en fin de journée. «La poussière du Sahara est transportée par un courant de sud-ouest, depuis la péninsule ibérique vers le nord», explique Michael Eichmann.

Selon lui, une légère opacité de l’horizon pourrait être observée samedi soir, à condition que la couverture nuageuse ne soit pas trop dense. La plus forte concentration de poussière est attendue dans le Jura français.

«Chute de température à 10 degrés»

Le caractère capricieux du mois d’avril devrait ensuite se confirmer dans la nuit de samedi à dimanche. Michael Eichmann évoque une «chute des températures à 10 degrés», accompagnée d’une augmentation progressive de la nébulosité au fil de la journée. Dimanche devrait ainsi se dérouler sous un ciel largement couvert, à l’exception de l’est du pays.

Dès l’arrivée de la pluie, la poussière du Sahara est lessivée de l’atmosphère. Résultat: un phénomène parfois appelé pluie de sang. Il reste toutefois difficile de dire si ces précipitations prendront une teinte orange et laisseront des traces visibles sur les voitures. «Plus les pluies sont abondantes, moins la coloration est perceptible», précise l’expert météo.