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Ménages à très hauts revenus
Les riches Français se concentrent dans l'Ouest parisien et près de Genève

Entre Paris et Genève: les résidents français aux plus hauts revenus vivent dans l'orbite de ces deux capitales économiques, révèle un rapport de l'Observatoire des inégalités, relayé par «Le Monde».
Publié: 12:06 heures
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
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Parmi les Français aux plus hauts revenus, ceux qui travailent dans le secteur bancaire à Genève et résident juste de l'autre côté de la frontière.
Photo: KEYSTONE
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Myret ZakiJournaliste Blick

De Neuilly à la frontière suisse, les Français aisés se concentrent sur 20 villes, d'après Le Monde, qui se base sur une étude de l'Observatoire des inégalités, publiée le 2 juin.

Parmi ces régions, le quotidien hexagonal identifie la commune de Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, comme le lieu qui concentre le plus de ménages à très hauts revenus. Le classement est dominé par l’Ouest parisien et les abords de Genève. 

Métiers hautement rémunérés

Neuilly-sur-Seine concentre typiquement des professions à hauts revenus, telles que banquiers d'affaires, financiers, gestionnaires de fonds et de private equity. Ou encore des avocats d'affaires et associés de grands cabinets, mais aussi des dirigeants d'entreprise, des médecins spécialistes hautement rémunérés, des notaires, entrepreneurs, consultants et cadres supérieurs. La ville compte aussi des stars du showbusiness, telles que les chanteurs et acteurs Amel Bent, Patrick Bruel, Franck Dubosc, Sophie Marceau, Mireille Mathieu et Mimie Mathy.

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Les auteurs de l'étude relayée par «Le Monde» se sont intéressés aux contribuables dont les revenus dépassent le double du niveau de vie médian, à savoir 4300 euros par mois pour une personne seule, 6400 euros pour un couple sans enfants et 10'700 euros pour une famille avec deux enfants de plus de 14 ans. Près de 5 millions de personnes sont concernées en France, soit 7,5 % de la population. Or, à Neuilly-sur-Seine, ce taux atteignait 49% en 2023.

La part des personnes disposant de revenus au moins deux fois supérieurs à la médiane atteint 46 % dans le 7e arrondissement de Paris, 45 % dans le 8e arrondissement, 42 % dans les 6e et 16e.

Dans l'orbite de la Genève financière

Mais pour le lecteur suisse, c'est surtout le fait qu'en deuxième position du classement, arrive Divonne-les-Bains (Ain), à la frontière de Genève. Cette commune française compte un taux de personnes aisées (48%) presque aussi élevé que Neuilly-sur-Seine. C'est aussi vrai pour quatre autres villes proches de Genève: Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), Gex (Ain), Saint-Genis-Pouilly (Ain) et Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie).

Typiquement, dans ces villes, se concentrent des hauts revenus dont les métiers gravitent autour de la métropole genevoise et de l'Arc lémanique. Nombre d'entre ces fortunes travaillent dans la finance genevoise: cadres bancaires, de sociétés de gestion de fortune, de trading de matières premières, mais aussi d'assurances. Genève, siège de nombreuses banques privées, reste l'un des grands centres mondiaux de la gestion de fortune transfrontalière. La métropole lémanique attire aussi les emplois français dans le négoce de matières premières, étant une capitale mondiale du trading pétrolier, abritant des géants comme Trafigura, Mercuria, Gunvor et Vitol.

Au total, les 20 villes où ce «taux de riches» est le plus fort se situent toutes autour de Paris ou à proximité de la frontière suisse. Paris et Genève se partagent donc naturellement l'essentiel des emplois à très hauts revenus dont jouissent ces cadres supérieurs français. 

«Les habitants des communes concernées acceptent de payer un montant important pour se loger dans ces villes du fait de prix de l’immobilier très élevés, relève le rapport. En contrepartie, ils s’assurent de vivre entourés de populations semblables et notamment de scolariser leurs enfants avec des camarades d’un milieu privilégié. Les élus de ces communes assurent aussi dans le temps l’homogénéité de la population avec un taux le plus souvent faible de logements sociaux.»

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