De Montreux à Genève en passant par Lausanne, les plus grands marchés de Noël romands ont lancé leurs éditions 2026 entre le 19 et le 20 novembre, pour plus d'un mois de festivités. Tour d'horizon des nouveautés qui illuminent le programme.

Les marchés de Noël romands ouvrent déjà leurs portes! Voici les nouveautés à guetter en 2026

Les marchés de Noël romands ouvrent déjà leurs portes! Voici les nouveautés à guetter en 2026

En bref À Genève, Noël au Quai se tient du 19 novembre au 24 décembre avec une patinoire et une grande roue, tandis qu’un tram ancien circule chaque après-midi.

À Montreux, une croisière permet d’admirer le traîneau du Père Noël, tandis qu’à Lausanne, la dernière édition de Bô Noël illumine la place de la Riponne jusqu’au 31 décembre.

À Morges, une chasse aux lumières inédite se déroule du 4 décembre au 9 janvier, tandis qu’à Porrentruy, une nouvelle manifestation propose 140 animations du 27 novembre au 31 décembre

Ellen De Meester Journaliste Blick

Décidément, les lutins trieurs de houx se sont donné le mot, cette année encore: les plus grands marchés de Noël romands démarrent en grande pompe le 20 novembre déjà, soit plus d'un mois avant le réveillon. Genève, elle, s'est même glissée devant tout le monde, en ouvrant les portes de son «Noël au quai» le jeudi 19, «pour 36 jours d'émerveillement».

Tous promettent des programmes «féériques», tous rivalisent d'originalité pour illuminer une fin d'année pluvieuse et morose. Alors que Lausanne clôt son chapitre «Bô Noël», Montreux prévoit des croisières «volantes» et Genève s'offre des tours romantiques en tram ancien. Passons en revue les nouveautés de la saison. (Nous déclinons toute responsabilité s'il vous vient une furieuse envie de boire un vin chaud, en lisant ces lignes.)

Une patinoire et une grande roue, à Genève

Ainsi que l'annonce fièrement la toute nouvelle programmation de «Noël au Quai», qui réchauffera la cité de Calvin du 19 novembre au 24 décembre, l'événement se pare à la fois d'une patinoire artificielle et d'une grande roue lumineuse, toutes deux plantées au coeur du marché. A noter que ces deux activités dignes des films de Noël au sirop d'érable se testent à prix relativement doux (8 fr. pour la session de glisse et la location de patins, 5 fr. pour un tour dans la Grande Roue).

Admirer le traîneau depuis le lac, à Montreux

Depuis le bâteau Vevey, bijou de la flotte Belle Epoque de la CGN, une croisière inédite de 45 minutes permet d'admirer le passage du Père Noël, qui survole chaque jour le marché de Noël de Montreux, dans son traîneau.

Entièrement décoré, le navire accueille également des animations musicales festives et propose un goûter sucré aux participants. Au prix de 49 fr. par adulte et 29 fr. par enfant (de 6 à 15 ans), il s'agit d'une petite escapade de luxe, à réserver le samedi, du 21 novembre au 23 décembre.

Une «Place des Lumières», à Lausanne

Pour cette 12e et ultime édition, le Bô Noël de Lausanne se devait de tirer une révérence spectaculaire: en effet, les festivités investiront également la Place de la Riponne, rebaptisée «Place des Lumières» et tout apprêtée jusqu'au 31 décembre. C'est là que trônera la fameuse grande roue, absente en 2025, faute de place, entourée de plusieurs chalets gourmands.

On pourra aussi y découvrir la première étape d'un parcours lumineux fait d'arches, de guirlandes et de motifs colorés, inspirés d'Italie du Sud. Et, pour rassurer les fans: la «Silent Disco Géante» du Nouvel An aura bel et bien lieu, pour clore Bô Noël avec nostalgie.

Des tours en tram ancien, à Genève

A mi-chemin entre une pub vintage de Coca-Cola et l'intro d'un Pixar d'hiver, le tram de Noël parcourra la ville de Genève, tous les après-midis depuis la Place de Neuve. Au prix de 12 fr., vous pourrez monter à bord d'un wagon ancien, décoré pour l'occasion, en buvant un vin chaud. En plus, les horaires sont faciles à retenir: tous les jours, à 14h10, 14h40, 15h10, 15h40, 16h10, 16h40 et 17h10.

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Une «chasse aux lumières», à Morges (VD)

Moins large, mais tout aussi aimé, le marché de Noël de Morges, installé au bord du lac, a imaginé une activité familiale inédite, qui courra du 4 décembre au 9 janvier. Le but est simple: choisir une soirée dépourvue de pluie (mission de taille!) et tenter de repérer toutes les installations lumineuses saupoudrées sur le centre-ville.

Au fur et à mesure de vos découvertes, il s'agira de remplir un petit bulletin, à déposer dans une boîte aux lettres géante pour participer au tirage au sort. La remise des prix aura lieu le 9 janvier, pile à l'heure pour la galette des rois, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Un nouvel événement festif, à Porrentruy (JU)

Pour la toute première fois, la cité bruntrutaine accueillera «Porrentruy scintille», un événement composé de 140 animations de fin d'année, entre le 27 novembre et le 31 décembre. Riche de concerts, de spectacles et d'illuminations, le programme de la manifestation comprend également un marché de Noël en bonne et due forme, avec une panoplie de bâtiments emblématiques tout décorés pour l'occasion.

Bonus: le 5 décembre, Porrentruy endossera le rôle d'ambassadrice du Téléthon Suisse, lors d'une journée d'actions solidaires pour la lutte contre les maladies génétiques rares.