Si les foules qui se ruent sur les vins chauds des marchés de Montreux, Lausanne et Genève vous angoissent d'avance, sachez que la magie de Noël n'est pas réservée aux grands événements: de nombreuses pépites festives se cachent en Suisse romande et n'attendent que vous.

Ces 5 marchés de Noël sont moins connus, mais tout aussi magiques (et sans foules!)

Ces 5 marchés de Noël sont moins connus, mais tout aussi magiques (et sans foules!)

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous connaissez sur le bout de vos mitaines les files d'attente qui serpentent devant les stands de raclette des grands marchés de Noël romands. Vous avez accidentellement piétiné les orteils de quatre malheureux elfes, depuis l'ouverture de Montreux Noël, du Bô Noël (Lausanne) et de Noël au quai (Genève), le 20 novembre, et céderiez votre 13e salaire pour qu'un des rennes volants vous extirpe de la foule pour vous ramener chez vous sans détour, après votre deuxième «Hot fondue».

Si les grands rassemblents peuvent faire partie du charme de Noël, il est également permis d'en avoir raz-le-sucre d'orge du tumulte. Si c'est votre cas, sachez que les gros marchés festifs ne sont pas les seuls événements à diffuser la magie de Noël, en Suisse romande, puisque plusieurs pépites cachées parsèment la région. Et l'homme au bonnet rouge les connaît, lui aussi! La preuve: il s'y arrête régulièrement pour manger du nougat et échapper aux paparazzis! En voici quelques-unes, si vous rêvez d'une soirée plus calme:

Les fééries de Noël de Grimentz (VS)

Il semble absurde qu'aucun réalisateur n'ait encore jeté son dévolu sur le vieux village de Grimentz, pour y tourner sa prochaine comédie de Noël. Durant le weekend du 12 au 13 décembre, ce lieu pittoresque accueillera son annuel marché festif, avec ses trente stands, animations lumineuses, chasses au trésor, parades et propositions gourmandes susceptibles d'attirer un certain barbu des plus gourmands. Comme chaque année, le comité de l'événement reversera une partie des bénéfices à une association caritative: en 2026, ce soutien reviendra à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Le Marché solidaire de Lausanne (VD)

L'événement organisé par la Fédération vaudoise de coopération et le Centre socioculturel Pôle Sud souffle, cette année, sa vingtième bougie. Pour marquer le coup, il se dévoilera dans une version agrandie, du 10 au 12 décembre, avec la présence de 50 organisations, venues proposer des produits artisanaux respectueux des producteurs et de l'environnement. Comme une sorte de Grinch caritatif, le marché veut rappeler le véritable esprit de Noël, en se détachant de la surconsommation excessive qui caractérise typiquement la fin de l'année. Il s'agira d'y remplir ses hottes de cadeaux différents, en soutien aux populations d'une trentaine de régions du monde. Le marché se tiendra, comme d'habitude, dans les locaux de Pôle Sud, à Lausanne, qu'il neige ou qu'il vente.

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Le marché de Noël de St-Ursanne (JU)

Alors que Porrentruy inaugure, cette année, son premier marché de Noël, le fumet du vin chaud flottera également au-dessus de St-Ursanne: le weekend du 5 au 6 décembre, dans un décor médiéval semblant échappé d'un conte de l'Avent, une centaine de stands vendront leurs créations, perfectionnées avec amour. Il s'agit même d'une condition de participation: seuls les artisans ayant créé eux-mêmes leurs produits ont le droit d'exposer le fruit de leur travail, durant ces deux journées festives. Chorales, parades, danse, carrousel, patinoire et visite de Saint-Nicolas complèteront le programme.

Le marché de Noël de Gruyères (FR)

Le jour où les équipes de Pixar arpenteront la Suisse romande, à l'affût de l'inspiration qui nourrira leur prochain dessin animé hivernal, des passants futés les dirigeront probablement vers la cité médiévale de Gruyères, durant les quatre weekends qui précèdent Noël (du 27 au 29 novembre, du 4 au 6 décembre, du 11 au 13 décembre et du 18 au 20 décembre). Car c'est à cette période que la rue de Bourg est parsemée de petits stands artisanaux, que la musique s'élève dans la soirée et que Saint-Nicolas effectue un détour pour croquer dans un pain d'épices ou une mandarine juteuse. Il en aura peut-être plein la barbe.

Noël au château de Coppet (VD)

Si Germaine de Staël voyait son ancienne demeure toute parée pour les Fêtes, elle serait certainement enchantée... ou alors affolée de voir tant d'inconnus emmaillotés dans des écharpes flâner dans son château, les 4, 5 et 6 décembre. L'événement prendra des airs de brocante de luxe, installée dans la cour d'entrée de la bâtisse: de nombreux artisans viendront y présenter leurs créations, tandis que des stands de crêpes, des hot fondues et des huîtres requinqueront les visiteurs. Le Père Noël, secrètement friand de contes de fées, viendra également faire un tour au château, le samedi et le dimanche.