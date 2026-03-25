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Photo: Anne Colliard

Le record tient toujours
Paléo a écoulé ses 210'000 billets en 19 minutes

Les 210'000 billets pour le Paléo Festival 2026 à Nyon se sont écoulés en 19 minutes ce mercredi. La soirée de samedi, avec Katy Perry et Vanessa Paradis, était complète en seulement deux minutes.
Publié: 13:02 heures
|
Dernière mise à jour: 13:03 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers de fans musicaux se sont livrés mercredi au rituel de l'achat des billets pour la 49e édition du Paléo Festival qui se déroulera du 21 au 26 juillet à Nyon (VD). Les 210'000 billets se sont écoulés en 19 minutes, ne battant ainsi pas le record de 2025 avec ses 13 minutes.

Alors que la file d'attente virtuelle ouvrait vers 11h45, la billetterie a été lancée mercredi à midi. La première soirée à être complète a été celle du samedi (Katy Perry, Vanessa Paradis), en deux minutes seulement, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Elle a été suivie par les soirées de jeudi (Gorillaz, Theodora), dimanche (Gims, Zaz), mardi (Twenty One Pilots, Asaf Avidan), vendredi (Orelsan, Julien Clerc) et mercredi (The Cure, Feu!Chatterton), précisent-ils.

«Incroyable fidélité»

Cette mise en vente-éclair est «un magnifique témoignage de l'incroyable fidélité du public et de son engouement pour la programmation», se félicitent les organisateurs du plus grand festival en plein air de Suisse. L'an dernier, les billets s'étaient écoulés en 13 minutes, établissant alors un record absolu après les 21 minutes de l'édition de 2024.

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Pour ceux qui n'ont pas de billets, une bourse aux billets ouvrira le 1er avril, permettant de revendre un billet en trop ou d'en acheter aux prix officiels. Des tickets y seront régulièrement remis en vente en fonction des retours. Enfin, pendant le festival, 1500 billets seront mis en vente chaque matin sur paleo.ch à 09h00, pour le soir même. Aucun billet ne sera vendu aux caisses.

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