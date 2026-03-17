Theodora, Gorillaz, The Cure, Orelsan et plein d'autres: la programmation de Paléo 2026 est dévoilée! Des stars et des pépites enflammeront la plaine de l'Asse du 21 au 26 juillet, et la vente de billets s'annonce rapide...

Léo Michoud Journaliste Blick

Elle en réjouira certains et en soûlera d’autres: la programmation de l’édition 2026 de Paléo est là! Daniel Rossellat et les équipes du festival nyonnais dévoilent ce mardi 17 mars les noms des artistes qui se produiront sur la plaine de l’Asse du 21 au 26 juillet prochain.

Les billets seront mis en vente le mercredi 25 mars à 12h sur le site du festival. Peut-être que les artistes présents suffiront à battre le record de l’année dernière – les 200’000 billets vendus en 13 minutes. En tout cas, il y a des stars en série.

Les voix rythmées de Theodora, Orelsan, Vald ou Disiz. Les tubes de Katy Perry, d’Asaf Avidan ou de Lorde. Les envolées de Gorillaz, The Cure ou Twenty One Pilots. La poésie de Julien Clerc, Vanessa Paradis ou Feu! Chatterton. Les textes de Solann, Marguerite ou Helena. Les platines de Mosimann, Bob Sinclar ou Vladimir Cauchemar. Tour d’horizon de la programmation.









Des «Boss ladies» à l’honneur!

Dans tous les genres musicaux ou presque, des femmes tiendront le haut de l’affiche. La scène rap/hip-hop sera représentée par la vétérane engagée Keny Arkana, mais surtout par la «Boss lady» de 22 ans qu’est Theodora. Notons que cette véritable étoile montante de la scène française, qui navigue entre sonorités afro-caribéennes et hyperpop, est née en Suisse – à Lucerne, en 2003.

Comme à son habitude, la pop a droit à ses stars féminines. Deux internationales au top dans les années 2010: l’Américaine revenue d’un vol spatial Katy Perry et la Néo-Zélandaise Lorde. Et côté francophone, il y aura certes Vanessa Paradis et Zaz. Mais surtout des nouvelles représentantes d’un féminisme pop à la française: Solann, Miki, Suzane, Luiza ou Adèle Castillon, ou encore Helena et Marguerite – toutes deux passées par la Star Academy et le moule TF1.

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Pour les amatrices et les amateurs d’électro, et plus spécifiquement de techno, la Française Rebeka Warrior se produira sur scène au sein du duo Kompromat et la Belge Amélie Lens sera aussi aux platines. Enfin, du côté du rock, on trouve The Last Dinner Party, le groupe anglais et exclusivement féminin qui monte.

Rap, rock et électro en chefs de file

Le rock, en particulier britannique, revient en force cette année, surtout en début de semaine. Les Anglais de The Cure, menés par Robert Smith, le mercredi. Gorillaz et ses personnages virtuels créés par Damon Albarn le jeudi. Ou encore le rock alternatif américain de Twenty One Pilots, le folk-rock de l’Israélien Asaf Avidan et la poésie rock des Français Feu! Chatterton.

Mais comme depuis quelques années, c’est le rap et le hip-hop qui mènent la danse. Plutôt dans leur version française grand public, entre Orelsan, Gims, Vald et Disiz. Mais aussi un poil moins connue, comme Ino Casablanca, Jok’Air ou le chanteur RnB d’origine palestinienne Saint Levant.

Enfin, les DJs se succéderont sur la très visuelle scène Belleville et ailleurs. Outre Bob Sinclar, le médiéval Perceval sera de retour.

Autant de Nordiques que de Suisses

Pour son village du monde, Paléo se tourne vers les pays nordiques: Finlande, Norvège, Suède, Islande, Danemark, Îles Féroé… et jusqu’au Groenland. Au total, 17 artistes nordiques présenteront leurs sonorités, allant du «black métal féministe norvégien» à la musique traditionnelle scandinave.

Avec ses 16 artistes, la délégation suisse n’a pas à rougir. Citons la chanteuse lausannoise Marie Jay, le DJ franco-genevois Mosimann – un autre ancien de la Star Ac' qui cartonne sur Instagram – ou encore les rockeurs genevois du groupe The Young Gods.