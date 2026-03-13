Le Venoge festival accueillera une superstar en «exclusivité suisse» cet été. Le DJ français David Guetta se produira en août sur la grande scène de Penthaz (VD).

La superstar David Guetta au programme du Venoge Festival cet été

«DJ le plus écouté de la planète»

Léo Michoud Journaliste Blick

Des veaux, des vaches, des moutons... et David Guetta! Le Venoge Festival annonce ce vendredi 13 mars qu'«après trois Stade de France» devant 80'000 personnes, le DJ français et «icône planétaire» se produira le 11 août prochain à Penthaz, dans la campagne vaudoise.

L'équipe d'organisation du festival se réjouit de recevoir le «DJ le plus écouté de la planète» à l’occasion de sa 30ème édition. La venue d'une telle tête d'affiche – habituée des collaborations avec des Rihanna, Justin Bieber et autres Sia – a poussé le Venoge a ajouter un jour supplémentaire à sa programmation.

Des billets réduits en prévente

«Une grande partie des billets» sera mise en vente à 55 francs, ce vendredi 13 mars à 18h32, sur le site QoQa.ch qui fête ses 20 ans. L'ouverture officielle de la billetterie du festival est prévue deux semaines plus tard, avec «un quota complémentaire de billets standards» au prix de 99 francs, comme pour les autres dates (du 12 au 15 août).

Cette «exclusivité suisse» promet «un incroyable show de musique électronique, déployant près de 500 m² d’écrans LED et une trentaine de lasers pour une expérience visuelle et sonore hors norme», assure encore le communiqué de presse. «Accueillir David Guetta pour l’unique date suisse de sa tournée est une opportunité unique de renforcer la notoriété du festival et de marquer de manière spectaculaire notre 30e édition», s'exclame le directeur du Venoge, Julien Finkbeiner.