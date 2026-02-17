Le Zurich Openair 2026 est annulé en raison du report d'autres festivals internationaux. Les organisateurs prévoient un retour amélioré en 2027 à Glattbrugg, près de l'aéroport de Zurich.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zurich Openair annule son édition 2026 en raison du report d'autres festivals internationaux fin août, ce qui impacte sa planification. L'événement musical fera son retour en 2027. Conséquence de ces chamboulements de calendrier, le Zurich Openair (ZOA) n'aurait pas pu avoir lieu «avec le niveau de qualité habituel», invoquent mardi les organisateurs. Dans ce contexte, l'équipe a décidé de mettre délibérément en pause le festival pour développer et affiner son concept.

L'accent sera mis sur la programmation, mais aussi les infrastructures et la scénographie. «L'objectif est de rendre l'expérience globale encore plus impressionnante, surprenante et incomparable à l'avenir», peut-on lire dans le communiqué.

Lot de consolation avec «ZOA City»

En 2027, le festival devrait à nouveau se dérouler à Glattbrugg, dans la région de l'aéroport de Zurich: les dates seront communiquées ultérieurement. D'ici là, les amateurs pourront se consoler avec le format «ZOA City», qui se tiendra en juin et juillet sur le site de la patinoire Dolder, à Zurich.

Le Zurich Openair a été créé en 2007, ce qui en fait le «petit dernier» à côté du Paléo ou du Gurten notamment. L'an passé, des stars telles que Post Malone, Nina Chuba, Shawn Mendes ou encore Patent Ochsner étaient à l'affiche pour une édition qui a attiré quelque 87'000 fans.