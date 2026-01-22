DE
FR

Lorie, Gaël Faye...
Festi'neuch affiche complet pour la journée de dimanche

Festi'neuch affiche complet pour la journée de dimanche de sa 25e édition. Tous les billets ont été écoulés pour cette date, marquée notamment par les concerts de Lorie et Gaël Faye.
Publié: 08:57 heures
Succès total pour Festi'neuch: la journée de dimanche est sold out.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tous les billets ont été vendus pour la journée de dimanche de la 25e édition de Festi'neuch, où se produiront Lorie et Gaël Faye. Le festival, qui aura lieu du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, a vendu aussi tous ses abonnements depuis le 28 décembre. Le public peut encore trouver des places pour les autres jours du festival, ont indiqué mercredi soir les organisateurs. Des artistes confirmés comme Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert, The Hives, Feu! Chatterton sont annoncés.

Le chanteur et compositeur français Ben Mazué, le rappeur français Vald, ou encore la jeune autrice-compositrice-interprète franco-coréenne Miki viendront également faire vibrer les scènes du festival. La programmation complète, avec les 70 artistes présents, sera annoncée fin février. L'an dernier, la soudaine et violente tempête du 15 juin avait contraint le festival à évacuer le public dans l'urgence et à annuler le reste de la journée.

