Vald, Vanessa Paradis, Miki...
Festi'neuch 2026: la musique francophone mise à l'honneur

Le Festi'neuch dévoile mercredi les premiers noms de sa programmation pour juin prochain. Vanessa Paradis, Vald ou encore Ben Mazué seront présents. La programmation complète sera annoncée fin février.
Publié: il y a 49 minutes
Le festival se tient sur les rives du lac de Neuchâtel.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Festi'neuch, le festival en plein air de Neuchâtel, dévoile les premiers noms de sa 25e édition en juin prochain. Parmi les artistes confirmés, on retrouve Vanessa Paradis, Gaël Faye, Jean-Louis Aubert, The Hives, Feu! Chatterton, et bien d’autres.

Le programme de cette année mise sur la musique francophone. Jean-Louis Aubert, figure centrale du groupe Téléphone, chantera pour la première fois à Neuchâtel, tandis que le groupe de rock Feu! Chatterton offrira un concert intime et électrique, indique le festival dans un communiqué mercredi.

Billetterie ouverte

D'autres artistes comme le chanteur français Ben Mazué, le rappeur français Vald, ou encore la jeune autrice-compositrice-interprète franco-coréenne Miki viendront également faire vibrer les scènes du festival. Des performances uniques sont également attendues de la part du groupe de hip-hop de Belfast Kneecap et de techno médiévale du Rennais Perceval. La scène s’annonce aussi vibrante avec la musique de la chanteuse franco-comorienne Imany et de la talentueuse Lorie, icône des années 2000.

La programmation complète, avec les 70 artistes présents, sera dévoilée fin février 2026. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, avec des abonnements et des billets journaliers disponibles. Le festival se tiendra du 11 au 14 juin prochain.

