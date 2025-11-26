Publié: il y a 28 minutes

Le festival Paléo dévoile l'affiche de sa 49e édition, créée par Garance Allely en collaboration avec une IA. Cette œuvre, décrite comme une «poésie numérique et onirique», mêle formes colorées et fond noir pour transformer la nuit en un espace d'imagination.

Paléo dévoile un affiche «futuriste» pour sa 49e édition

Paléo dévoile un affiche «futuriste» pour sa 49e édition

Paléo a dévoilé l'affiche et l'univers visuel de sa 49e édition mercredi. Photo: Paléo Festival

ATS Agence télégraphique suisse

Le festival Paléo a dévoilé l'affiche de sa 49e édition. Créée par l'artiste Garance Allely en collaboration avec une intelligence artificielle, cette œuvre est décrite comme une «poésie numérique et onirique».

Sur l'affiche, des formes diffuses et très colorées - à l'allure de nuage - contrastent avec le fond noir. «Par son approche sensible du graphisme», l'artiste «transforme la nuit en un territoire d'imagination», relate le festival nyonnais dans un communiqué.

Collaboration avec l'IA

Pour la concevoir, Garance Allely a collaboré avec une IA. Celle-ci «devient complice de la création» et qui «permet de révéler des formes inattendues.»

«Mon travail trouve sa force dans une approche expérimentale tout en gardant une touche humaine très personnelle», relève l'artiste, citée dans le communiqué. Pour Paléo, elle souhaite «inviter le public à une expérience sensorielle hors du temps, en contraste avec l'effervescence du festival.»

La 49e édition de Paléo se tiendra du 21 au 26 juillet 2026. La traditionnelle billetterie de Noël ouvrira, quant à elle, du 2 au 19 décembre.