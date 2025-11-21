DE
Affiche dévoilée
Sion sous les étoiles: Umberto Tozzi et chanson française en force

Sion sous les étoiles a dévoilé l'affiche de sa 11e édition, agendée du 16 au 18 juillet prochain. Hormis deux artistes qui seront annoncés plus tard, la programmation est désormais complète avec un casting 100% francophone, à l'exception d'Umberto Tozzi.
Publié: 10:12 heures
La tournée d'adieux d'Umberto Tozzi passera par Sion l'été prochain (archives).
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le festival Sion sous les étoiles a dévoilé l’affiche de sa 11e édition, qui se tiendra du 16 au 18 juillet prochains. À l’exception de deux artistes qui seront annoncés ultérieurement, la programmation est désormais complète. Elle est presque intégralement francophone, à l’exception de Umberto Tozzi. La légende de la chanson italienne, 73 ans, se produira à Sion le samedi 18 juillet. L'occasion de le voir une dernière fois sur scène, l'auteur de «Ti Amo» et «Gloria» s'étant lancé dans une tournée mondiale d'adieux.

Le même soir, Superbus jouera sur la plaine de Tourbillon. Le groupe de pop punk français, lancé au début des années 2000, est revenu sur le devant de la scène l'été dernier avec la sortie d'un 7e album «OK KO». Deux autres noms seront annoncés prochainement pour compléter cette soirée du samedi.

La veille, c'est GIMS qui sera en tête d'affiche. Outre l'actuel roi de la pop française, dont la présence avait déjà été annoncée en septembre, trois chanteuses sont annoncées, à savoir Louane, Marine et Jeanne Cherhal. Jeudi, la chanson francophone sera à nouveau présente en vedette avec quatre artistes: Julien Doré, Christophe Maé, Vitaa et Luiza. Pour mémoire, l'édition 2026 de Sion sous les étoiles a été raccourcie à trois jours en raison de la Coupe du monde de football, contre cinq jours habituellement. L'été dernier, le festival avait rassemblé plus de 60'000 personnes.

