Le NIFFF sera dirigé par un duo

Après le départ de Pierre-Yves Walder, le NIFFF sera désormais dirigé par un duo: Kate Reidy à la direction artistique et Hugues Voumard à la direction administrative et opérationnelle.

Le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) sera dirigé par un duo, à la suite du départ du directeur général et artistique Pierre-Yves Walder. La programmatrice du festival Kate Reidy devient directrice artistique et Hugues Voumard directeur administratif et opérationnel.

«La direction générale de l'édition 2026 du NIFFF sera assurée conjointement par cette codirection avec l'appui d'un membre du comité», a indiqué lundi le NIFFF. Jusqu'ici programmatrice, Kate Reidy assurera une continuité dans «les choix de qualité qui font la réputation du NIFFF», a ajouté le festival. Hugues Voumard est déjà en fonction depuis l'édition 2025.

Un pôle décisionnel réunira la codirection et l'ensemble des responsables de secteur, soit la coordinatrice générale, Alice Moroni, le responsable de la communication externe et interne, Julien Moeschler, et la responsable marketing, Clara Callejo.

Vers une gouvernance plus transversale

Le NIFFF «a la volonté d'appliquer une gouvernance plus transversale et participative afin de favoriser la responsabilisation et une circulation renforcée de la communication», a-t-il précisé. L'objectif est de mettre en place une «véritable dynamique collective durable».

Le comité du festival avait décidé en septembre de lancer un audit professionnel indépendant, à la suite de critiques de collaborateurs qui mettaient en cause le management. Plusieurs démissions et burn-out avaient été enregistrés. Les retours du personnel demandaient de revoir certains aspects de l'organisation. Le NIFFF a annoncé fin novembre la fin de sa collaboration avec Pierre-Yves Walder.

Le festival fêtera ses 25 ans en 2026 lors de l'édition qui se tiendra du 3 au 11 juillet.