Malgré un record d'affluence, le NIFF enchaîne démissions et burn-out.

Plus que quelques heures et c'est le week-end! Pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisse de ce vendredi 25 juillet. On embarque:

1 Climat pesant au NIFFF

Démissions et burn-out s'enchaînent au Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), dont la 24e édition s'est achevée le 12 juillet sur un record d'affluence, rapportent vendredi «ArcInfo» et «Le Nouvelliste». Trois personnes ont quitté leur poste, dont deux à la direction, et trois autres employés sont en arrêt de travail. Des salariés et d'anciens collaborateurs du festival décrivent dans les journaux un climat de travail pesant. Ils pointent du doigt un manque de communication interne, une surcharge de travail chronique et une organisation bâclée. Ils accusent également le directeur du NIFFF, Pierre-Yves Walder, en poste depuis 2021, de comportements parfois violents et de crises d'impulsivité. Ce dernier rejette les critiques.

2 Le rebouteux fribourgeois finira en prison

Un homme se prétendant guérisseur, accusé de multiples viols et de contraintes sexuelles, a été condamné jeudi par le Tribunal pénal de la Veveyse, à Châtel-St-Denis (FR), à douze ans de prison, assortis d'un suivi psychiatrique ambulatoire, relatent vendredi «La Liberté», «24 heures» et la «Tribune de Genève». Cet agriculteur de 58 ans, déjà condamné pour faits similaires en 2016, a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement douze femmes de 2007 à 2022. Il ciblait des personnes vulnérables, leur faisant croire qu'elles souffraient de maladies imaginaires parfois graves, comme des cancers. Il leur expliquait que les actes sexuels qu'il préconisait étaient exclusivement à but thérapeutique, pour, selon lui, débloquer un dos, une nuque ou un ventre.

3 Manque de policiers fédéraux, le MPC ne suit plus

La police judiciaire fédérale (PJF) souffre d'un manque de personnel, qui a des conséquences pour le Ministère public de la Confédération (MPC), indiquent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt», qui ont mis la main sur un rapport non publié du Contrôle fédéral des finances (CDF). Faute de ressources suffisantes pour mener les enquêtes, le MPC ne peut ainsi pas traiter certaines affaires. L'autorité de surveillance du MPC (AS-MPC) était arrivée à la même conclusion en janvier. La commission de la politique de sécurité du Conseil national demande jusqu'à 200 postes supplémentaires pour l'Office fédéral de la police (fedpol).

4 Vent de contestation contre les éoliennes en Suisse

Deux initiatives s'opposant à l'expansion des éoliennes en Suisse doivent être déposées vendredi à la Chancellerie fédérale. La première, intitulée initiative pour la protection des forêts, demande que la nature soit protégée contre l'installation d'éoliennes en forêt. Quant au second texte, l'initiative pour la protection des communes, il exige que tous les habitants impactés par la construction d'éoliennes puissent se prononcer démocratiquement.

5 Retour en force? Sion lance sa saison face au FC Zurich

La saison 2025-2026 de la Super League de football commence vendredi, avec le FC Zurich qui reçoit le FC Sion à 20h30 au Letzigrund. Les Sédunois vont tenter de faire comme la saison dernière, lorsqu'ils avaient dominé les Young Boys de Berne 2-1 pour leur retour dans l'élite du football suisse.