Après un audit
Le directeur général du NIFF Pierre-Yves Walder s'en va

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s'en va. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre.
Publié: 16:13 heures
Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021 (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) quitte ses fonctions. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision fait suite à un audit lancé en septembre.

«L’édition 2025 a rencontré un succès exceptionnel tout en mettant en évidence la nécessité de réfléchir à l’adaptation de la structure», a indiqué vendredi le NIFFF. «Les réflexions liées au remplacement de Pierre-Yves Walder débuteront rapidement et seront menées à un rythme soutenu, en suivant les recommandations de l’audit commandé», peut-on lire dans le communiqué.

Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités. Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021.

