DE
FR

Bamby, Zélie, Marie Jay…
Le Montreux Jazz festival dévoile sa programmation gratuite

Du 3 au 18 juillet, les quais de Montreux accueilleront une riche programmation gratuite, entre artistes en pleine ascension, DJ sets, workshops, karaokés, cours de danse et silent discos.
Publié: 11:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Dévoilée le 3 juin, la programmation gratuite du Montreux Jazz comprend 140 concerts déployés sur 12 scènes et donnés par 55% d'artistes suisses.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Si vous avez retenu un sanglot en constatant que plusieurs concerts payants du Montreux Jazz (dont celui de Raye) affichent déjà complet, sachez que le festival a sorti le grand jeu pour vous remonter le moral. Ce mercredi 3 juin, le MJF vient de dévoiler sa riche programmation gratuite, composée de concerts et d'événements musicaux des plus insolites aux plus classiques. 

A lire aussi
Montreux présente son centre de Congrès rénové et prêt pour le Jazz
Avec vidéo
Le Stravinsky a peu changé
Montreux présente son centre de Congrès rénové et prêt pour le Jazz
De Nick Cave à Zara Larsson, nos dix coups de coeur
Montreux Jazz Festival
De Nick Cave à Zara Larsson, nos dix coups de coeur

Du 3 au 18 juillet, les quais de Montreux accueilleront leur habituelle flopée d'artistes en pleine ascension, pépites fraîchement révélées et talents fidèles à l'événement, dont les performances seront déployées sur les deux semaines du festival. En tout, on peut s'attendre à 140 concerts gratuits partagés entre 12 scènes différentes, donnés par 55% d’artistes suisses et plus de 48 nationalités différentes. 

De Marie Jay à Bamby, en passant par Chezile

Parmi les artistes déjà bien connus, on retrouve notamment Marie Jay, habituée du MJF, qui vient tout juste de sortir «Joli Désastre», une chanson «de presque peut-être amour». Ebony, finaliste de la Star Academy 2024 et la rappeuse drag queen Piche figurent également au programme, aux côtés de Fauste, l'ex-moitié du duo Baron.e. La chanteuse guyanaise Bamby, qui brille aussi sur le programme de Festi'Neuch, et Chezile, un phénomène indie-pop suivi par près de 300'000 abonnés sur Instagram, seront aussi de la partie.

Parmi les étoiles montantes, on reconnaît le nom de la jeune Milune, ambitieuse chanteuse pop zurichoise dotée d'une communauté dévouée, ainsi que la DJ française Salomé le Chat, qui réalise un retour flamboyant après une pause due à son combat contre un cancer. La programmation complète, avec les dates et les horaires, est disponible sur le site de la manifestation.

Un «beach club» en plein festival

En-dehors de la programmation musicale, l'événement mise sur de nouveaux espaces, dont un club électronique sur deux niveaux, à l'intérieur du nouveau bâtiment 2m2c. Le Parc Vernex, de son côté, se déguisera en «beach club», avec un restaurant balnéaire dédié et une véritable plage éphémère installée au bord du lac, façon «pieds dans l'eau». 

Le festival annonce par ailleurs de nombreuses activités estivales et culturelles, dont des DJ sets, des silent discos, des sessions de karaoké, des cours de danse et des «pool parties». Sans oublier que la répartition de l'espace risque d'être différente, plus aérée qu'auparavant, ainsi que le promet un communiqué: «Les deux dernières éditions organisées hors des murs du Centre de Congrès ont été riches en enseignements, peut-on lire. Le Festival pérennise ainsi son parcours étendu le long des quais, du Parc Vernex à l’ouest jusqu’au Débarcadère à l’est, afin de fluidifier la circulation du public et proposer davantage d’espaces de détente.» 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus