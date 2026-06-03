Le Montreux Jazz festival dévoile sa programmation gratuite

Du 3 au 18 juillet, les quais de Montreux accueilleront une riche programmation gratuite, entre artistes en pleine ascension, DJ sets, workshops, karaokés, cours de danse et silent discos.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Si vous avez retenu un sanglot en constatant que plusieurs concerts payants du Montreux Jazz (dont celui de Raye) affichent déjà complet, sachez que le festival a sorti le grand jeu pour vous remonter le moral. Ce mercredi 3 juin, le MJF vient de dévoiler sa riche programmation gratuite, composée de concerts et d'événements musicaux des plus insolites aux plus classiques.

Du 3 au 18 juillet, les quais de Montreux accueilleront leur habituelle flopée d'artistes en pleine ascension, pépites fraîchement révélées et talents fidèles à l'événement, dont les performances seront déployées sur les deux semaines du festival. En tout, on peut s'attendre à 140 concerts gratuits partagés entre 12 scènes différentes, donnés par 55% d’artistes suisses et plus de 48 nationalités différentes.

De Marie Jay à Bamby, en passant par Chezile

Parmi les artistes déjà bien connus, on retrouve notamment Marie Jay, habituée du MJF, qui vient tout juste de sortir «Joli Désastre», une chanson «de presque peut-être amour». Ebony, finaliste de la Star Academy 2024 et la rappeuse drag queen Piche figurent également au programme, aux côtés de Fauste, l'ex-moitié du duo Baron.e. La chanteuse guyanaise Bamby, qui brille aussi sur le programme de Festi'Neuch, et Chezile, un phénomène indie-pop suivi par près de 300'000 abonnés sur Instagram, seront aussi de la partie.

Parmi les étoiles montantes, on reconnaît le nom de la jeune Milune, ambitieuse chanteuse pop zurichoise dotée d'une communauté dévouée, ainsi que la DJ française Salomé le Chat, qui réalise un retour flamboyant après une pause due à son combat contre un cancer. La programmation complète, avec les dates et les horaires, est disponible sur le site de la manifestation.

Un «beach club» en plein festival

En-dehors de la programmation musicale, l'événement mise sur de nouveaux espaces, dont un club électronique sur deux niveaux, à l'intérieur du nouveau bâtiment 2m2c. Le Parc Vernex, de son côté, se déguisera en «beach club», avec un restaurant balnéaire dédié et une véritable plage éphémère installée au bord du lac, façon «pieds dans l'eau».

Le festival annonce par ailleurs de nombreuses activités estivales et culturelles, dont des DJ sets, des silent discos, des sessions de karaoké, des cours de danse et des «pool parties». Sans oublier que la répartition de l'espace risque d'être différente, plus aérée qu'auparavant, ainsi que le promet un communiqué: «Les deux dernières éditions organisées hors des murs du Centre de Congrès ont été riches en enseignements, peut-on lire. Le Festival pérennise ainsi son parcours étendu le long des quais, du Parc Vernex à l’ouest jusqu’au Débarcadère à l’est, afin de fluidifier la circulation du public et proposer davantage d’espaces de détente.»