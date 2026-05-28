Pour la première fois depuis les travaux de rénovation, le 2M2C de Montreux et son auditorium Stravinsky ont ouvert leurs portes au public jeudi. De quoi se préparer à accueillir le Montreux Jazz Festival cet été... mais pas seulement.

Montreux présente son centre de Congrès rénové et prêt pour le Jazz

Montreux présente son centre de Congrès rénové et prêt pour le Jazz

Dans la salle Stravinsky, seules les chaises ont changé

L'odeur de peinture est encore là, quelque signes du chantier aussi. On se presse pour nettoyer le sol, pour lustrer la barre d'un escalier et faire les derniers réglages. Pour la première fois depuis le début de la longue et complexe rénovation, entamée en août 2023, le Montreux Music & Convention Center (2M2C) – l'imposant centre de congrès de Montreux (VD) – a accueilli du public ce jeudi 28 mai.

Avant le Montreux Jazz, qui occupera les lieux cet été, la commune a prévu son propre concert en avant-première. Au programme, le groupe The Two et un exercice d'évacuation grandeur nature. Mais avant de faire entrer le public, les autorités montreusiennes ont organisé une petite visite des lieux pour la presse. Blick était de la partie.

Avec une pointe de fierté, le syndic Olivier Gfeller, le municipal chargé de l'Economie, de la Culture et du Tourisme Jean-Baptiste Piemontesi et l'architecte Marc Fischer ont présenté les nouvelles dispositions de ce bâtiment, dont la rénovation a coûté 94 millions de francs au total. Tous ont salué un «moment très émouvant».

Des coûts et des financements

Accepté en votation populaire en 2020, le projet de rénovation et d'agrandissement est le fruit d'un financement partagé entre la commune de Montreux (21 millions), complété par la taxe de séjour intercommunale (33 mio), la Fondation pour l'équipement touristique (3 mio) et les neuf communes de la Riviera via la Communauté intercommunale d'équipement du Haut-Léman (3 mio).

La Loterie romande (3 mio) et des partenaires privés, dont Nestlé (3 mio), ont aussi contribué. Le Canton de Vaud participe également à hauteur de 10 millions de francs, dont une enveloppe prévue particulièrement pour améliorer l'efficience énergétique du bâtiment. Enfin, un prêt fédéral de 12 millions de francs a aussi été octroyé.

Des locaux plus polyvalents

Première nouveauté, le 2M2C compte désormais quatre entrées, et non plus une entrée principale. L'objectif? Proposer un bâtiment plus «polyvalent» que par le passé, explique l'architecte. «Ces quatre entrées peuvent répondre aux besoins de chacun. Qu'il s'agisse d'un grand festival, d'une société locale ou du public, chaque parcours et chaque expérience pourra être différent», se réjouit l'architecte des lieux.

De nouvelles façades vitrées côté sud ouvrent véritablement le 2M2C sur le lac Léman. A l'intérieur, le complexe est réparti en sept grandes parties: l'Auditorium Stravinski (1605 m2), le Miles Davis Hall (1996 m2), le Quincy Jones Hall (1925 m2), l'Espace Henri Nestlé (2550 m2), les salles Henri Nestlé (886 m2), l'Etage Agora (805 m2) et le Duplex (3054 m2).

La fameuse salle Stravinsky, qui a accueilli tant de stars de la musique, a peu évolué. Seules les chaises ont vraiment changé. Deux massifs escaliers blanc et or remplacent les escaliers en colimaçon qui menaient jusque-là à l'auditorium.

Montreux Jazz pourra s'installer

Une terrasse agrandie, une ouverture agréable sur le quai, une vue impressionnante sur le lac, chaque espace semble avoir été réfléchi. Il s'agit d'accommoder le grand festival de musique qui s'installe tous les étés dans les locaux propriétés de la commune, mais pas seulement.

En somme, c'est la fin du «chantier du siècle» pour Montreux. Mises à part quelques ultimes finitions intérieures, les travaux de modernisation sont terminés. Le complexe est prêt à accueillir le Montreux Jazz Festival le 3 juillet, avec entre autres un concert de Raye au Stravinsky.

La 60e édition du MJF sera le premier gros événement dans le bâtiment flambant neuf, et le plus emblématique. Trois ans après, le festival retrouve ainsi son home sweet home pour s'y installer du 3 au 18 juillet. La réouverture «officielle» pour toutes les autres manifestations est, elle, agendée dès le mois d'août. Et des portes ouvertes sont prévues le 27 septembre prochain.