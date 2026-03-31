Pour sa 60ème édition, le festival retrouve son Lab et son Stravinski, mais perd sa scène du lac. Mais le Léman sera de la fête. Tout comme quelques jolies prises sur les différentes scènes. Voici nos choix subjectifs

De Nick Cave à Zara Larsson, nos dix coups de coeur

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Alexandre Caporal et Claude Ansermoz

Ce n’est pas parce qu’on a soixante ans qu’on est à la retraite. Et si le Montreux Jazz Festival rentre à la maison, il est plus pimpant que jamais. Car l’une des vedettes de cette édition sera forcément le Centre des congrès, tout beau, tout neuf. De quoi faire oublier la scène du lac qui avait émergé pendant les travaux de reconstruction? En tout cas, le Léman, on va le voir.

Ne serait-ce que parce que les deux terrasses du nouveau bâtiment seront bien plus grandes. L’une d’entre elles accueillera un «seafood bar». A l'intérieur, sur deux étages, le Montreux Jazz Loft et sa scène électro, gratuite. Tout comme deux scènes (stages) à l’extérieur (Super Bock et Spotlight). Repimpés, le Lab et le Strav – à la jauge identique – auront par contre droit à de nouveaux podiums, plus hauts et mieux placés, proches des artistes. On attend encore d’en avoir le prix.

Le parcours le long des quais est encore étendu. La Lake House subsiste. Le parc Vernet perd sa scène mais devient un vrai Lido avec un restaurant, un deck et un accès au lac.

Et le line-up? me direz-vous. De l’exclusif, avec pas moins de 40 exclusivités suisses, européennes ou mondiales. «Il faut encore accentuer le fait de se démarquer», explique le CEO Mathieu Jaton. Reste que si ce «petit festival indépendant», comme il l’appelle encore, peut s’offrir «des stars qui remplissent deux fois Wembley alors que notre jauge de 4000 personnes ne nous en donnerait jamais les moyens, c’est l’effet Montreux.» Et cela en vaut la peine? A vous de juger. Pour notre part, nous vous donnons nos dix coups de cœur.