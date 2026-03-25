La police lausannoise lance une nouvelle Unité d'accueil et de prise en charge des plaignantes et plaignants (UAPP) dès le 1er juillet 2026. Elle vise à améliorer l'accueil, l'efficacité dans le traitement des plaintes pénales et leur suivi judiciaire.

Une nouvelle unité pour améliorer l'accueil des plaignants à la police

Une nouvelle unité pour améliorer l'accueil des plaignants à la police

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle Unité d'accueil et de prise en charge des plaignantes et plaignants (UAPP) se déploiera au sein de la police lausannoise. Dès le 1er juillet 2026, cette structure permettra de renforcer la qualité de l'accueil dans les postes de police et gagnera en efficience dans la prise de plaintes pénales et leur suivi judiciaire.

«Cette création fait suite au déploiement en 2024 du projet-pilote dans les réceptions des postes de police, avec, d'une part, l'accueil du public fait par du personnel civil pour les cas ne nécessitant pas les compétences policières ou judiciaires. D'autre part, des policières et policiers issus des Unités d'intervention et de proximité prennent en charge sporadiquement les dépôts de plaintes pénales», écrit mercredi la Ville de Lausanne.

Système de «tickets»

La nouvelle UAPP sera uniquement en charge des réceptions des postes de police. Elle sera rattachée au Commandement et constituée de personnel civil, ainsi que de policières et policiers spécifiquement formés à la prise en charge des plaignantes et plaignants. Ils prendront en charge les plaintes pénales et assureront les premières mesures du traitement des enquêtes judiciaires, est-il expliqué.

Pour gagner en fluidité, un système de «tickets» sera déployé. Celui-ci permettra de séparer les flux, entre demandes de renseignements divers et dépôts de plainte, précise le communiqué de la Ville. Entre 4000 et 4500 plaintes pénales sont enregistrées chaque année dans les postes de police lausannois.