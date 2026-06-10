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Enseigne «Au grand maure»
A Lausanne, un panneau jugé raciste va quitter la rue pour le musée

L’enseigne controversée «Au Grand Maure» à Lausanne va être retirée après des années de débats. Propriété de l’ECA, cette représentation stéréotypée d'une homme noir sera transférée au musée historique de Lausanne.
Publié: il y a 50 minutes
L’enseigne controversée «Au Grand Maure» à Lausanne sera retirée après des années de débats.
Photo: Google Street View
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

La fin d'un long bras de fer. L’enseigne controversée «Au Grand Maure», installée au 4 de la rue Cité-Derrière à Lausanne, va finalement être retirée, révèle 20minutes.ch. Le propriétaire du bâtiment, l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), a accepté d'enlever le panneau et de le transférer au Musée historique de Lausanne, qui exposera l'objet au côté d'une étude historique.

Accrochée depuis 1968 dans le quartier de la Cité, derrière la cathédrale, cette enseigne en fer forgé représente – de façon très stéréotypée – une tête d’homme noir de profil. En 2024, l'illustration avait suscité la colère d'un habitant du quartier, qui avait demandé à ce qu'elle soit retirée ou, à minima, masquée. Sa démarche avait été soutenue par plusieurs collectifs d'historiens.

L'ECA fait marche arrière

La Ville de Lausanne avait reconnu que cette représentation pouvait heurter, sans toutefois pouvoir imposer son retrait, l’enseigne se trouvant sur un bâtiment privé. De son côté, l'ECA avait réagi en sollicitant l'expertise d'un historien. 

Malgré cela, l'établissement avait décidé de conserver l'enseigne au nom de son intérêt «esthétique et historique» tout en proposant la pose d'une plaque explicative. La décision avait fortement déçu le voisin à l’origine de la contestation.

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Finalement, l'ECA est revenu sur sa décision, ce mardi 9 juin, et a exprimé son intention de ne plus prendre part au débat, estimant avoir rempli son rôle. De son côté, le Musée historique de Lausanne devrait bientôt exposer l'objet. L'étude qui l'accompagnera reviendra sur le contexte de fabrication de l'enseigne, sur la polémique dont elle a fait objet et plus généralement sur les problèmes entourant la représentation des personnes noires.

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