04:28 heures

Sept personnes interpellées après les émeutes

Le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter, a connu une deuxième nuit d'émeutes. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les groupes de jeunes manifestants ont mené à sept interpellations, selon un communiqué de la Police cantonale vaudoise diffusé aux premières heures mardi matin.

«Sept personnes ont été interpellées et conduites à l’Hôtel de Police de Lausanne pour la suite de la procédure. Le Ministère Public et le Tribunal des Mineurs seront informés», peut-on lire dans le communiqué. A ce stade, le bilan policier ne fait d'état d'aucun blessé parmi ses effectifs et parmi les manifestants.

Crédit: Marvin Merkel

Au total, la police estime entre 150 et 200 personnes le nombre d'émeutiers ayant installé des barrages au moyen de containers et de poubelles incendiées sur la chaussée dans le quartier de Prélaz.

Source: PML/PCV