Le Ministère public de Lausanne a ouvert deux procédures pénales contre inconnus après les manifestations des 20 et 24 novembre. Des engins pyrotechniques et d’autres projectiles avaient notamment été tirés ou lancés en direction de la police.

Pour des tirs pyrotechniques contre la police

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public d’arrondissement de Lausanne a ouvert deux procédures pénales contre inconnus suite aux manifestations des 20 et 24 novembre. Elles portent notamment sur l'usage d'engins pyrotechniques au centre-ville, dont certains ont été tirés contre la police.

Dans un communiqué publié vendredi, le Parquet précise que la première instruction concerne «la centaine de personnes cagoulées et habillées en noir» qui, le vendredi 20 novembre, au niveau de l'avenue Pierre-Viret, a tiré à courte distance sur des policiers. Il évoque des mortiers pyrotechniques et jets de torches «dont la température peut atteindre jusqu'à 1000 degrés», ainsi que des projectiles divers.

La seconde instruction porte sur la manifestation du mardi 24 novembre et d'événements survenus sur la place de la Riponne et dans le centre ouest de la ville. Elle vise les personnes qui ont disposé «des barricades et des containers sur la route, puis fait usage de mortiers et d'engins pyrotechniques, ainsi que de bouteilles lancées en direction de la police», alors que celle-ci tentait d'empêcher que ce cortège non autorisé ne rejoigne le site de Bô Noël.

Pas de plainte pénale

Le Ministère public indique que ces faits pourraient être constitutifs d'émeute, de violence contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d’infraction à la Loi sur les explosifs.

La police judiciaire de Lausanne a été chargée d'établir les circonstances de ces événements et d'identifier les auteurs présumés Ces débordements ont fait l'objet d'une autosaisine du Ministère public d'arrondissement de Lausanne. Mais à ce stade, aucune plainte pénale n'a été déposée.