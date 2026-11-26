Après une demi-journée de grève, la fonction publique genevoise a défilé jeudi contre les coupes budgétaires. Deux autres demi-journées de grève ont été votées.

Le projet de budget fait descendre la foule dans les rues à Genève

Le projet de budget fait descendre la foule dans les rues à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, la fonction publique maintient la pression dans la rue, à trois semaines du vote du Grand Conseil sur le projet de budget 2027. Après une demi-journée de grève, plus de 2’000 personnes ont manifesté jeudi, selon Keystone-ATS.

Elles protestaient contre les coupes budgétaires à venir. Selon le Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné, près de 4000 manifestants ont répondu présent alors que la police genevoise avance une estimation de 1800.

«La commission des finances a rétropédalé sur plusieurs éléments du projet de budget: c'est un peu mieux, on ne va pas lâcher l'affaire pour autant», a déclaré au début du rassemblement Terence Wenger, président du Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné. Deux demi-journées de grève supplémentaires ont été votées pour les jeudis 8 et 17 décembre.

Les jeunes mobilisés

La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Parti du parc des Cropettes, le cortège a rallié la Treille, en passant par le pont du Mont-Blanc et les rues basses. Les manifestants ont hué les députés qui sortaient de leur séance du Grand Conseil à l'Hôtel-de-Ville. Emmené par le Cartel, le défilé était composé de nombreux enseignants, du personnel de l'Hospice général, du social et de la santé.

Déjà mobilisés le 14 novembre dernier contre l'austérité, les milieux culturels étaient à nouveau présents en nombre. «Non aux coupes budgétaires», pouvait-on lire sur une grande banderole. La jeunesse, qui avait crié sa colère vendredi dernier dans les rues, était aussi de la partie avec une grande banderole «Tout le pouvoir à la Gen Z». Ils ont fustigé l'Union démocratique du centre (UDC) et la police.

Le Cartel intersyndical revendique la pleine indexation des salaires et des rentes, le versement annuel des annuités, le maintien des acquis sociaux, la création des postes nécessaires au fonctionnement des services publics. Il demande le maintien des prestations à la population.

Coupes revues

Le Grand Conseil doit se prononcer lors de sa session du 17-18 décembre sur le projet de budget 2027. Une première mouture présentée mi-septembre par le Conseil d'Etat prévoyait un déficit de 546,2 millions avec un plan d'économies de 247,7 millions.

Mais entre-temps, des recettes en hausse ont permis de réduire le déficit. Mercredi soir, la majorité de la commission des finances du Grand Conseil a indiqué avoir accepté un projet de budget avec un déficit ramené à 437,2 millions de francs. Le rapport détaillé sera publié le 7 décembre. A part les commissaires de l'UDC et du Parti libéral-radical (PLR), tous les autres ont voté ce projet de budget.

Selon le Cartel, le projet de budget sorti de commission revient notamment sur la coupe linéaire de 4% qui touchait les associations subventionnées ainsi que sur la suppression des heures de décharge pour les enseignants de français et des sciences humaines. Les coupes qui touchaient les établissements médico-sociaux (EMS) et l'Hospice général ont aussi été revues. Le dernier mot reviendra au Grand Conseil.

«Budget d'austérité»

Pour le Syndicat des services publics et le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), ce budget ne permet pas de répondre aux besoins de la population. Il ne répond ni à l'augmentation de la précarité, ni aux besoins croissants dans les secteurs de la santé, du social, de l'éducation et de la culture. «Ce budget reste un budget d'austérité», affirment les deux syndicats.

La précédente manifestation de la fonction publique de début octobre n'avait rassemblé que 600 personnes. Mais le 14 novembre, une plus large coalition qui regroupait des syndicats, des associations, les milieux culturels et les partis de gauche, avait réussi à mobiliser plus de 5000 personnes dans la rue.