Ce vendredi 21 août, le Stade de la Pontaise, à Lausanne, accueillera l'événement sportif Athletissima. La circulation est restreinte autour de la zone, dès ce mardi. Voici ce qu'il faut savoir.

Attention si vous devez rouler à Lausanne, ce vendredi! La circulation pourrait être compliquée

Attention si vous devez rouler à Lausanne, ce vendredi! La circulation pourrait être compliquée

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce vendredi 21 août, plus de 250 sportifs venus des quatre coins du monde se réuniront à Lausanne, lors de la 51e édition d'Athletissima. Alors qu'environ 15'000 spectateurs devraient assister à ce «meeting» annuel, tenu au Stade Olympique de la Pontaise, les forces de l'ordre ont diffusé des indications importantes concernant la circulation.

Dès ce mardi 18 août, à 6h du matin, le chemin des Grandes-Roches, très fréquenté, sera complètement bloqué, à l'exception des «ayants droit», qui pourront passer par l'avenue du Mont-Blanc. Des restrictions de stationnement concernent également les avenues des Grandes-Roches et du Vélodrome, ainsi que le chemin du Bois-Gentil, le parking du Vélodrome et la route des Plaines-du-Loup. Il faudra se fier à la signalisation mise en place pour arriver à bon port, si vous devez passer par cette zone.

Vous allez à Athletissima? Prenez le bus!

La police lausannoise encourage tous les spectateurs de l'événement à privilégier les transports publics, ce vendredi 21 août. Idem pour la compétition gratuite de saut à la perche tenue le jeudi 20 août, dès 18h, sir la place de la Navigation.

Un dispositif de circulation sera organisé le jour J, tandis que les automobilistes seront redirigés en priorité vers les parkings du Vélodrome et du Centre-ville. Les deux-roues bénéficieront d'une zone de stationnement sur la route des Plaines-du-Loup et le chemin du Bois-Gentil. «Un secteur réservé aux personnes handicapées se situera devant le Stade des Marronniers», précise encore la Police.

L'événement débute à 16h30

A noter que la manifestation principale démarrera dès 16h30 avec l'ouverture du Village des partenaires, tandis que les premières épreuves pré-programmes donneront le coup d'envoi à 18h. Prévoyez donc une fréquentation importante et une circulation plus compliquée dès le milieu de l'après-midi. L'officiel «meeting international» débutera à 19h45 et s'achèvera aux alentours de 22h pour la cérénomie des vainqueurs et le «show final».