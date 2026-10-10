Quelque 2000 personnes ont manifesté samedi à Lausanne en soutien au peuple palestinien. Le cortège a été marqué par des déprédations contre un bâtiment de l’UBS et l’usage de gaz lacrymogènes par la police.

A Lausanne, 2000 manifestants pro-Palestine ont défilé dans les rues

A Lausanne, 2000 manifestants pro-Palestine ont défilé dans les rues

ATS Agence télégraphique suisse

Environ 2000 personnes ont manifesté à Lausanne en soutien au peuple palestinien. Le défilé samedi après-midi a été émaillé par des déprédations sur un bâtiment de l'UBS par une soixantaine d'individus cagoulés auxquels la police a répondu par des gaz lacrymogènes.

Il a démarré autour de 15h00 sur la place de la Riponne. Il s'est poursuivi jusqu'à l'Esplanade de Montbenon, en passant par la gare, en fin d'après-midi.

Selon la police lausannoise, interrogée par Keystone-ATS, la mobilisation a réuni quelque 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens. A St-François, des individus cagoulés ont brisé des vitres, jeté de la peinture rouge et tagué le site de l'UBS.

Ils ont également lancé des pétards en direction des forces de l'ordre, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. La police a répondu par des gaz lacrymogènes. «Nous avons pris la mesure» de la situation, disait un porte-parole.

Selon ses organisateurs, dont le collectif Lausanne-Palestine et Association Palestine, la manifestation devait rassembler des soutiens de la cause palestinienne venus de toute la Suisse romande. Ceux-ci se sont insurgés contre Israël tout en critiquant la «complicité de la Suisse avec le génocide, la famine et la colonisation» à Gaza et dans les territoires occupés. «Neutralité tâchée de sang», affichait une banderole.

Manifestations en Suisse et ailleurs

Les associations de défense de la Palestine souhaitaient «honorer la résistance d'un peuple face au génocide mené par Israël, saluer sa lutte de libération et dénoncer la complicité des autorités suisses».

«Que ce soit par l'absence de sanctions, la justification des crimes ou même la modification de la loi pour faciliter le commerce de guerre, le gouvernement porte la responsabilité de chaque meurtre et de chaque acte de torture perpétré par Israël», disaient-elles également.

«Au-delà des banques et des partis de droite», elles exhortaient «certains responsables politiques de gauche à cesser les discours moralisateurs et à soutenir la résistance palestinienne active». Le rendez-vous était aussi soutenu par le collectif Grève féministe UNIL EPFL et Action antifasciste Lausanne notamment.

Une manifestation semblable avait réuni des milliers de personnes il y a une semaine à Genève. Samedi, environ un millier de militants se sont également rassemblés à Zurich. Dans la Bahnhofstrasse, ils se sont accroupis, comme à Lausanne, et ont observé une minute de silence. Le cortège était encadré par un important dispositif policier. Plusieurs manifestants ont également eu lieu dans d'autres pays, notamment à Londres.