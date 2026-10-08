Rima Hassan porte plainte pour menaces de mort

L'eurodéputée Rima Hassan a porté plainte à Paris pour menaces de mort après la diffusion d'une vidéo sur Instagram où un homme la vise avec un fusil.

AFP Agence France-Presse

L'eurodéputée franco-palestinienne LFI Rima Hassan a annoncé jeudi avoir porté plainte à Paris pour menaces de mort et provocation au crime après la publication d'une vidéo la ciblant sur Instagram.

Sur cette vidéo, reprise ensuite sur YouTube, on peut voir «un homme braquer un fusil vers la caméra en la menaçant», a-t-elle rapporté dans un communiqué.

«Nous avons porté plainte contre X auprès du parquet de Paris pour menace de mort visant une personne investie d'un mandat électif ainsi que pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne. Rima Hassan est visée dans une vidéo qui désigne clairement sa cible. Nous demandons que l'auteur soit identifié et qu'il réponde de ses actes et que les plateformes retirent ces contenus sans délai», a déclaré son avocat, Me Vincent Brengarth.

La vidéo a été postée sur un compte Instagram suivi par 28'800 abonnés, relayant de nombreux contenus «islamophobes», «xénophobes», et d'autres affichant «un fervent soutien à Israël», ou encore «faisant l'apologie des armes et de la violence», précise la plainte.

Drapeaux renversés?

Elle a été publiée après que Rima Hassan a été accusée au Parlement européen d'avoir renversé des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition consacrée à l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël – accusations qu'elle conteste.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a dénoncé un acte «honteux et scandaleux», et son homologue français a appelé à «des sanctions exemplaires» si ces accusations «sont avérées».

Dans la plainte, l'avocat de Rima Hassan explique qu'elle a «retiré un drapeau israélien de son support», «en réaction» à un autre évènement organisé le même jour, où «des colliers représentant une carte d'Israël englobant Gaza et les territoires occupés avaient été exposés» et au cours duquel un artiste aurait «nié l'existence même de la Palestine et des Palestiniens».

Sollicité par l'AFP, le propriétaire du compte Instagram «Aux Armes Citoyens», qui n'a pas souhaité donner son nom tant qu'il ne s'était pas entretenu avec son avocat, dénonce une «honteuse déformation de (ses) propos». «Je n'ai en aucune façon menacé l'eurodéputée Rima Hassan. Ma posture et mes propos étaient manifestement défensifs», affirme-t-il.