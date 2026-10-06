Rima Hassan au coeur d'une polémique au Parlement européen

L'eurodéputée Rima Hassan fait face à des critiques après avoir renversé des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition au Parlement européen à Bruxelles, dédiée aux attentats du 7 octobre 2023 en Israël.

AFP Agence France-Presse

L'eurodéputée Rima Hassan (LFI, gauche radicale) est la cible mardi de nombreuses critiques, accusée d'avoir renversé la veille des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition au Parlement européen commémorant les attentats du 7-octobre en Israël. L'élue française devra s'expliquer auprès de la présidente du Parlement Roberta Metsola, qui décidera ou non d'une éventuelle sanction disciplinaire, a-t-on appris de source parlementaire.

«L'incident mentionné a été constaté et il fait actuellement l'objet d'une analyse par les services du Parlement européen», a indiqué une porte-parole. Rima Hassan s'est d'ores et déjà expliquée «peu après les faits», ont de leur côté indiqué ses services.

«Dénonciation du génocide»

En quittant les lieux de l'exposition, «Rima Hassan a retiré le drapeau israélien de son support. Le drapeau de l'Union européenne, fixé sur le même pied, est alors malencontreusement tombé sous l'effet du déséquilibre. Aucun drapeau n'a été piétiné ni détérioré», selon cette réaction envoyée par mail à l'AFP.

«Notre geste s'inscrit dans la dénonciation du génocide toujours en cours menée par le gouvernement israélien», mais ne visait «en aucun cas les personnes auxquelles cet événement entendait rendre hommage, ni leur mémoire», ont-ils ajouté.

Lundi soir, l'eurodéputé de droite François-Xavier Bellamy avait déclaré que Rima Hassan avait «renversé le drapeau européen et le drapeau israélien», ce qui constituait selon lui «une manière de complicité avec ceux qui, y compris en Europe, cherchent à importer de nouveau la haine antisémite qui a fait les pires heures de l'histoire de notre continent».

L'incident a eu lieu à l'extérieur de l'hémicycle où se tenait un événement de commémoration du 7-octobre, avait-il relaté se basant sur des témoignages de personnes présentes. «Rima Hassan piétine un drapeau israélien au Parlement européen. Le 7 octobre est après-demain. LFI, au fond de l'indécence», a réagi de son côté l'eurodéputée Nathalie Loiseau (centre, Renew) sur son compte X.

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Selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, 1.221 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 Octobre 2023, en majorité des civils. Et 251 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par les hommes du mouvement islamiste palestinien. L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.