Le préfet du Rhône a interdit une manifestation non déclarée prévue mercredi à Vénissieux en soutien à la «résistance palestinienne», invoquant des risques de troubles à l’ordre public et de propos haineux envers la communauté juive.

À Lyon, le préfet interdit un rassemblement pro-Palestine pour risques de troubles et de propos haineux

À Lyon, le préfet interdit un rassemblement pro-Palestine pour risques de troubles et de propos haineux

Le préfet du Rhône a annoncé avoir interdit une manifestation en soutien, selon lui, à «la résistance palestinienne» dans la banlieue de Lyon mercredi, jour du troisième anniversaire des attaques du Hamas ayant fait plus de 1200 morts sur le territoire israélien.

«Le choix de la date du 3e anniversaire des attaques terroristes commises en Israël, le 7 octobre 2023, ainsi que le mort d'ordre de soutien à la résistance confèrent à ce rassemblement une signification qui dépasse très clairement l'expression d'une solidarité avec la population civile palestinienne», écrit la préfecture dans un communiqué.

La préfecture précise à l'AFP avoir «détecté» cet appel à manifester sur des tracts et des messages circulant sur des réseaux sociaux, sans livrer plus de détails.

Elle rappelle par ailleurs avoir effectué l'an dernier, un signalement au procureur suite à un rassemblement similaire, où avait été exposée une banderole «Vive le déluge d'Al Aqsa! Palestine vaincra».

Risques sérieux de troubles à l'ordre public

«En lien avec le ministère de l'Intérieur, le préfet Étienne Guyot a pris un arrêté pour interdire cette manifestation non déclarée» à Vénissieux, «ainsi que tout rassemblement ou cortège non déclaré ayant le même objet» dans les communes limitrophes, précise le communiqué.

La décision a été prise «face aux risques sérieux de troubles à l'ordre public et d'expression de propos haineux à l'égard de la communauté juive» mais aussi «au regard du contexte international et du niveau élevé de la menace terroriste», et «pour garantir la sécurité de tous», justifie le préfet Guyot.

Pour les mêmes motifs mardi, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, avait interdit une manifestation prévue mercredi dans la capitale à l'appel du collectif Urgence Palestine «contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu».

Les attaques commises par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 ont entraîné la mort de 1221 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74'200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.