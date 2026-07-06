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Focus sur les droits humains
Genève accueillera le sommet mondial de l'IA en 2027

Le conseiller fédéral Albert Rösti a dévoilé à Genève les dates du sommet mondial sur l’IA en 2027. Il a insisté sur une IA ancrée dans les droits humains et accessible à tous, y compris aux pays en développement.
Publié: 13:17 heures
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Dernière mise à jour: 13:23 heures
Albert Rösti a annoncé la tenue du sommet mondial sur l'IA à Genève les 21 et 22 juin 2027.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

La gouvernance de l'IA doit mettre l'être humain au centre. Au nom d'une quarantaine de pays, le conseiller fédéral Albert Rösti a affirmé lundi à Genève ce principe. Il a annoncé que le sommet mondial de 2027, prévu dans la même ville, aura lieu les 21 et 22 juin.

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La Freedom Online Coalition, présidée cette année par la Suisse, souhaite des processus véritablement multipartites, a-t-il affirmé lors du premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) qui réunit plusieurs milliers de personnes de plus de 170 pays. Et les Nations Unies doivent «montrer l'exemple dans leurs propres pratiques», a ajouté le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Une mission collective

Notamment dans leur fonctionnement mais aussi dans les collaborations liées à cette technologie. Il faut que l'être humain soit au centre et l'IA doit être «fermement ancrée» dans les droits humains. Il faut aussi reconnaître les menaces, insiste le conseiller fédéral. Celles de la surveillance arbitraire, la désinformation et la fragilisation des institutions.

La participation de tous à l'IA, y compris les pays en développement, sera l'une des questions sur lesquelles la Suisse veut insister en 2027 au moment du sommet mondial sur l'IA à Genève. Elle souhaite aussi mieux connecter les processus normatifs, la science, la technologie et les utilisations concrètes. La gouvernance de l'IA doit être opérationnelle, dit également le conseiller fédéral.

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