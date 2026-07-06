«Aucun enfant ne devrait être un cobaye d'une IA non régulée», a déclaré Antonio Guterres à Genève. Le chef de l’ONU appelle à un pacte mondial pour protéger les enfants des dérives de l'intelligence artificielle.

Le chef de l'ONU propose un pacte pour la sécurité des enfants

Le chef de l'ONU propose un pacte pour la sécurité des enfants

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire général de l'ONU veut un Pacte pour une IA sûre pour les enfants. En ouvrant le premier Dialogue mondial sur la gouvernance de cette technologie lundi à Genève, Antonio Guterres a estimé que cette génération pourrait être la dernière à pouvoir la réguler.

«Aucun enfant ne devrait être un cobaye d'une IA non régulée», a expliqué le secrétaire général devant des milliers de représentants des Etats – dont le conseiller fédéral Albert Rösti – du secteur privé et de la société civile. Selon lui, aucune entreprise ne devrait déployer un système d'intelligence artificielle (IA) accessible aux jeunes sans avoir testé la sécurité et sans surveillance indépendante.

Rediriger les personnes en détresse vers des humains

Ces acteurs devraient retirer toute image pédopornographique fabriquée par l'IA. En cas de signes de détresse, le système devrait s'interrompre et connecter les enfants à un soutien humain réel.

Selon Antonio Guterres, les pays en développement devraient être aidés pour accéder à l'IA. Il va relayer à l'Assemblée générale de l'ONU ses recommandations pour un Fonds mondial sur cette question.